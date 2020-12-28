 

В 2021 году в Украине могут запустить Единый портал для сообщений о коррупции – НАПК

28.12.2020, 17:12, Новости дня
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В 2021 году в Украине могут запустить портал для сообщений о коррупции. Об этом на брифинге 28 декабря сказал руководитель Департамента предотвращения и выявления коррупции Нацагенттва по вопросам предотвращения коррупции Сергей Деркач, пишет УНИАН.

По его словам, в НАПК надеются, что в 2021 году Верховная Рада примет законопроект, который предусматривает создание Единого портала для сообщения о коррупции, поскольку сейчас гражданам не совсем понятно, в какой именно орган обращаться с такими сообщениями.

Агентство уже работает над концепцией портала и планирует запустить его до конца следующего года.

Руководитель Управления защиты обличителей и сообщений о коррупции Департамента предупреждения и выявления коррупции НАПК Василий Луцик заявил, что создание этого портала упростит работу антикоррупционных органов, поскольку сейчас каждый из них обязан создать отдельный портал для сообщения о коррупции. 

“Создание этих каналов является очень ценным для государственного органа, и с целью минимизации расходов из госбюджета было решено создать единую централизованную систему, через которую гражданин может зайти и сообщить о коррупции в любом органе, а это сообщение автоматически попадет в тот орган, который имеет компетенцию для его рассмотрения”, – заявил он.

Луцик добавил, что создание портала позволит НАПК контролировать сроки рассмотрения сообщений, а гражданам даст возможность получить статус облачителя.

Закон об обличителях коррупции вступил в силу 1 января 2020 года. Документ ввел правовой статус “обличителей” как лиц, сообщивших о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. Закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок этой процедуры, освобождает обличителей от юридической ответственности и обеспечивает им государственную защиту, в частности, их трудовых прав.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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