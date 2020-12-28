 

В Украине гособоронзаказ выполнен на 99,5% – Минобороны

28.12.2020, 17:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) выполнен в Украине на 99,5%. Об этом 28 декабря проинформировало Министерство обороны со ссылкой на главу ведомства Андрея Тарана.

“По состоянию на 26 декабря 2020 года Министерство обороны выполнило государственный оборонный заказ на 99,5%. Заключено государственных контрактов на сумму 21,897 млрд грн из общих выделенных 22,004 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что, “несмотря на ограничения работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, связанные с COVID-19, удалось обеспечить поставки вооружения и военной техники на уровне 2019 года”, а по некоторым направлениям (обеспечение боеприпасами, бронетанковой техникой, цифровыми средствами связи) – превысить объемы предыдущего года.

По данным Тарана, в рамках Гособоронзаказа военным поставили 10,5 тыс. единиц техники и 3,2 млн штук боеприпасов.

“Основной ресурс следующем году следует планировать на закупку нового вооружения, а не на ремонт устаревших образцов. Следует изменить порочную практику, когда ГОЗ и формирование закупок используется лишь как способ обеспечения текущих потребностей Вооруженных сил Украины. Должны создать условия и использовать ГОЗ как инструмент стратегического развития ВСУ”, – объяснил министр.

В начале декабря главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорил, что гособоронзаказ в Украине не предусматривает всего необходимого для Вооруженных сил Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Минздрав Украины предложил ввести «плановый» жесткий карантин

09.07 / Вирусолог объяснил, почему Китай становится источником новых инфекций

20.07 / В Днепропетровской области с рельсов сошли два грузовых поезда, из-за аварии задерживалось 12 пассажирских поездов

20.10 / Помпео назвал Россию одним из главных «возмутителей спокойствия» в Сети

27.07 / Финляндия продлила закрытие границ с Россией

12.08 / В Минске заметили направляющиеся в центр колонны военной техники

21.12 / Кох: Вот вам и ответ, соответствует ли Путин уровню Навального, или нет

03.12 / Эксперт дал советы по защите информации в смартфоне от посторонних глаз

31.08 / Офис Зеленского назвал заявление Фокина по Донбассу «личной позицией»

22.09 / Путин предложил создать «зеленые коридоры» для торговли без санкций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска