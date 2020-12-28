Геращенко: Украинские врачи массово увольняются. Год работать на пределе за копейки, выслушивая ложь властей о 300% надбавки, не каждый согласится

28.12.2020, 17:12, Новости дня

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Главные новости мировых СМИ – широкая кампания вакцинации. Страны информируют своих граждан, какую именно вакцину закупили и почему именно ее, все определились с приоритетными социальными группами для первоочередных прививок – пожилые люди, медики, сфера обслуживания.

Тем временем в Украине катастрофически упало количество тестов, а значит – и статистика заболеваний. Вместо обещанных 75 тыс. тестов в день проводятся только 12,5 тыс., и это вместе с коммерческими, бесплатных еще меньше. У людей просто нет денег на тесты, их перестали делать для выявления цепочки. И даже когда есть симптомы, больные просто слушают советы врачей, тратят деньги на дорогие медикаменты и экономят на тестах, так как сделать тест на семью – это 6000 грн. Врачи массово увольняются, потому что год работать на пределе за копейки, выслушивая ложь властей о 300% надбавки и страховки, не каждый согласится.

Власть провалила кампанию тестирования, поддержки медиков, и вакцинации. Мы не знаем, когда и какую вакцину удастся получить Украине. И в каком количестве. И кого вакцинируют в первую очередь (точно будет полиция, другие – неточно). В бюджете на следующий год на вакцинацию предусмотрено только 2,5 млрд грн, хотя по самым скромным подсчетам должно было быть 15 млрд.

На этом фоне некоторые болваны уже говорят о “непатриотичности” медиков, выезжающих в Польшу. Непатриотично – издеваться над медиками, врать, не обеспечить нормальными зарплатами на фоне ростов зарплат прокуроров и возвращения заоблачных выплат наблюдательным советам (без требований к прибыльности госкомпаний).

Боюсь, безвиз может быть надолго. Но Зеленский же обещал во время своей веселой инаугурационной речи, что вернет всех домой. Правда, забыл сказать, как именно.

Источник: Iryna Gerashchenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора