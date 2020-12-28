Назначения в 2020 году получили более 90 участников конкурса «Лидеры России»

28.12.2020, 17:06, Новости дня

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В 2020 году назначения получил 91 участник конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди назначений 2020 года ответственные посты занял 51 участников третьего сезона конкурса «Лидеры России».

Всего за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России»: шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – губернаторами, трое – мэрами городов, а также участники конкурса заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

«Работодатели пристально следят за проектом «Лидеры России» и его участниками. Представители компаний, государственных органов и различных организаций присутствуют на полуфиналах и суперфинале. И после участия в проекте многие конкурсанты получают интересные предложения о работе. Всего в 2020 году новые назначения получил 91 Лидер России, в том числе 51 участник третьего сезона. В этом году впервые в дополнение к основному конкурсу были введены три отдельные специализации. Среди назначенных в 2020 году 16 участников представляют специализации: семь человек – трек «Здравоохранение», семь – специализацию «Наука» и двое – трек «Финансы и технологии». Могу сказать, что решение о проведении специализаций было верным и позволило отобрать успешных управленцев для конкретных отраслей. В четвертом сезоне конкурса мы планируем расширить число треков», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Впервые за историю конкурса «Лидеры России» победитель стал сенатором Совета Федерации. Исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член Президиума Генерального Совета Партии Единая РФ (сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества), победитель третьего сезона конкурса «Лидера России» Мария Львова-Белова заняла пост сенатора Совета Федерации – представителя правительства Пензенской области.

28 октября 2020 года по результату конкурсного отбора кандидатур на должность главы Нижнего Новгорода Городская дума Нижнего Новгорода утвердила в должности мэра победителя конкурса «Лидеры России» Юрия Шалабаева. Назначения в Нижегородской области ранее получили еще несколько победителей, финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры России». Александр Симагин стал главой департамента инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода. Илья Штокман назначен на должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода и директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры. Алексей Алехин возглавил исполком нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Сергей Васянин стал советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на общественных началах. Роман Беагон был назначен руководителем департамента культуры нижегородской администрации. Елена Зайцева была назначена директором УФПС Нижегородской области АО «Почта России».

Финалист специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры РФ 2020» Дмитрий Прокопьев в июле этого года стал самым молодым главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую клиническую поликлинику № 8 города Челябинска.

«Мы успешно отвечаем вызовам времени и достойно противостоим новой коронавирусной инфекции: запустили телемедицинские консультации, совместно с волонтерами обеспечиваем пациентов на дому льготными лекарствами, продолжаем ремонтные работы и обновляем парк медицинской техники, в том числе крупногабаритной. Но главное – это молодые кадры. За прошедший период в поликлинику пришли врачи-терапевты, онколог, кардиолог, невролог, стоматолог, рентгенолог, офтальмолог, лор-врач и другие востребованные специалисты. Мы стали успешно конкурировать за кадры, а значит медицинская помощь населению станет ещё доступнее и качественнее», – подвел итоги года Прокопьев.

19 июня 2020 года финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры РФ 2020», полковник, профессор, доктор технических наук Андрей Келлер был назначен временно исполняющим обязанности ректора Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). За время руководства Келлер основные усилия направил на развитие образования, науки, взаимодействие с промышленными партнерами и создание современных инструментов управления в университете.