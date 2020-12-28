 

Россия поспособствовала обмену пленными между Азербайджаном и Арменией

28.12.2020, 17:06, Новости дня
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Четверо армянских военнопленных вернулись на родину при посредничестве РФ и Международного комитета Красного Креста, сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян.

«Родственники уже сообщили о возвращении, а пленники теперь находятся под контролем врачей и получат необходимую медицинскую и моральную поддержку. Процесс обмена пленными продолжится», – написал Авинян в Facebook.

Тем временем об обмене пленными межу Баку и Ереваном сообщил командующий миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов. «В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС РФ доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», – передает сообщение Мурадова РИА «Новости».

Ранее вице-премьер Армении сообщил, что 44 военнопленных уже вернулись российским бортом в Ереван.

14 декабря сообщалось, что между Баку и Ереваном прошел процесс обмена военнопленными и заложниками, захваченными во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения согласовали обмен пленными в Карабахе по принципу «всех на всех». Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, это касается как тех, кто попал в плен во время последнего военного конфликта, так и тех, кто оказался там до этого.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



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