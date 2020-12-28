 

Минюст впервые включил физлиц в список СМИ-иноагентов

28.12.2020, 17:06, Новости дня
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Минюст РФ впервые включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пять физических лиц, в том числе правозащитника Льва Пономарева, сообщила пресс-служба ведомства.

«28 декабря 2020 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Апахончич Дарья Александровна, Камалягин Денис Николаевич, Маркелов Сергей Евгеньевич, Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна», – говорится в сообщении.

23 декабря Госдума приняла закон о признании иноагентами политобъединений и физлиц.

Кроме того, в третьем чтении Госдума также приняла законопроект о запрете финансировать митинги и демонстрации в РФ из-за рубежа. В нем учтено предложение Совета о количестве участников от 500 человек.

8 декабря Госдума в первом чтении одобрила проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в РФ на средства из-за границы.

Напомним, в феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.



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