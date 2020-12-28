Недорогой смартфон UMIDIGI A9 первым в мире получил инфракрасный термометр

28.12.2020, 17:02, Новости дня

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Пандемия коронавируса разгуливает по миру уже больше года, но только теперь разработчики мобильных устройств догадались устанавливать на своих гаджеты инфракрасные термоментры, которые позволяют определить температуру тела свою и своего собеседника, человека, просто находящегося рядом и т.д.

Первым в мире данную функцию получил отнюдь не флагман, а недорогой смартфон UMIDIGI A9. Он, по словам специалистов, является удешевленным аналогом уже известного на рынке A9 Pro.

Устройство работает на операционной системе Android 11. Диагональ экрана в нем составляет 6,53 дюйма. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G25 и аккумулятор на 5150 мАч. А стоимость такого смартфона – ровно на один цент меньше сотни американских долларов.