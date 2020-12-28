 

В операционной системе Windows 10 появится голосовой поиск

28.12.2020, 17:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания Microsoft продолжает обновлять свою главную операционную систему Windows 10 и постепенно добавляет в нее новые функции. На этот раз разработчик сообщает о появлении в ОС голосового поиска.

Данная возможность уже была в отдельных приложениях и на браузерах. Теперь же Voice Launcher доступен в каждом месте Windows 10, где только можно задавать в поиск слова набранным текстом.

Кроме того, сочетание клавиш Win+H позволяет вызвать соответствующую панель для голосового поиска из любого места, отмечают специалисты Microsoft. Если, к тому же, включить автоматическую пунктуацию, можно надиктовывать текст и тут же получать его в набранном виде. К сожалению, в перечне языков пока нет русского. Но это, наверное, ненадолго.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.09 / Бутусов: Тот, кто завтра ликвидирует российского генерал-майора Вахитова во время “инспектирования” позиций ВСУ, заслужит почет и уважение

29.10 / Шмыгаль назвал манипуляцией информацию о перенаправлении денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог

15.09 / В Беларусь на учения прибыли российские десантники

01.07 / “Нарушитель норм этики и морали”. 40 украинских ученых, в том числе академики НАН, выступили против назначения Шкарлета и.о. министра образования

23.09 / Мишустин рассказал о механизме уплаты повышенной ставки НДФЛ

10.09 / Мурманским рыбакам-любителям разрешат продавать улов

27.06 / Поправки к Конституции: как голосуют в Орле

30.09 / Своя машина в Москве оказалась выгоднее использования такси и каршеринга

03.09 / Крупнейший за Уралом волейбольный центр введен в эксплуатацию в Новосибирске

22.10 / Компания OnePlus выпустит новый флагманский смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска