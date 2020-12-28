В операционной системе Windows 10 появится голосовой поиск

28.12.2020, 17:02, Новости дня

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Компания Microsoft продолжает обновлять свою главную операционную систему Windows 10 и постепенно добавляет в нее новые функции. На этот раз разработчик сообщает о появлении в ОС голосового поиска.

Данная возможность уже была в отдельных приложениях и на браузерах. Теперь же Voice Launcher доступен в каждом месте Windows 10, где только можно задавать в поиск слова набранным текстом.

Кроме того, сочетание клавиш Win+H позволяет вызвать соответствующую панель для голосового поиска из любого места, отмечают специалисты Microsoft. Если, к тому же, включить автоматическую пунктуацию, можно надиктовывать текст и тут же получать его в набранном виде. К сожалению, в перечне языков пока нет русского. Но это, наверное, ненадолго.