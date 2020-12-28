Родители назвали новорожденного Куколдом

28.12.2020, 16:51, Разное

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Родители малыша из села Широково Иркутской области назвали своего первенца необычным именем Куколд, которое напоминает популярный англоязычный жаргонизм cuckold, обозначающий любителя фетиша на неверность своей супруги.

По словам отца новорожденного Захара Мучного, до нынешнего момента он не знал о значении этого слова, а своему сыну он лишь хотел дать необычное сильное имя, которое ему подсказала супруга Галина Мучная, вместе с её другом Афанасием.

«Куколд Захарович Мучной – звучит сильно! Куколд Захарович – звучит солидно! Мучной Куколд – звучит круто! Я даже готов закрыть глаза на эти ваши глупости и оставить так, как есть, поскольку Куколда и правда ждёт очень большое будущие, судя по тому, что, только родившись, он уже стал известным на всю Россию», – объяснил отец Куколда Захар Мучной.

Мать малыша также подтвердила, что решение о выборе необычного имени был обоюдным и она также не знала, что означает это имя.

«Афанасий, он у нас самый современный в Широково, и дал подсказку назвать сына так. Говорит, мол, сейчас самое популярное имя в Европе – Куколд. Пора, грит, в ногу со временем идти. Ну я и предложила Захарке. Ему и понравилось, сказал, очень сильное имя», – призналась мать ребёнка – Галина.

На данный момент в местном органе ЗАГС предупредили, что регистрация на изменение имени временно приостановлена в связи с предстоящими праздниками, поэтому малышу придётся быть Куколдом как минимум до середины января следующего года.