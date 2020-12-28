Князь Альбер в костюме Санты и елка мечты: княгиня Шарлен показала, как ее семья встретила Рождество

28.12.2020, 16:36, Разное

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Еще накануне Рождества князь Монако Альбер II делился с журналом People их семейными планами на этот праздник. По его словам, они с княгиней Шарлен планировали скромный праздник во дворце Монако только для самых близких членов семьи. Так и получилось, и узнали мы об этом от Шарлен: она опубликовала на своей Instagram-странице серию фотографий, на которых можно оценить их сказочную елку, Альбера в костюме Санты-Клауса, а также узнать, кто же из родственников разделил с ними праздничную трапезу. В их числе оказались младшая сестра князя, принцесса Стефани, и ее дети – Луи Дюкрэ с женой Мэри, Полин Дюкрэ и Камилла Готлиб.

Князь Альбер с детьми Жаком и Габриэллой

Не забыла показать Шарлен и себя – на последней фотографии княгиня запечатлена с собачкой и… со своей новой стрижкой, которая произвела настоящий фурор во время участия монаршего семейства в ярмарке рождественских подарков. Шарлен всегда славилась бунтарским духом, но такая стрижка даже для нее стала экстремальной. Княгиня выбрила левую сторону головы и затылок, остальные волосы постригла на манер ирокеза, но одностороннего. Цвет волос также поменялся – теперь Шарлен демонстрирует контрастное мелирование, светлые пряди чередуются с прядями цвета корицы.