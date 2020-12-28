В Госдуме призвали ввести в России прямые выплаты малоимущим

28.12.2020, 16:30, Разное

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Лидер “Справедливой России” Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на борьбу с бедностью.

Миронов отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Он пояснил, что около пяти из них “осядут” в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели, поэтому лучше раздать эти деньги в качестве непосредственной финансовой помощи нуждающимся, сообщает Ura.ru.