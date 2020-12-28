В случае войны 80% украинской армии перейдет на сторону России – политолог Марков

28.12.2020, 16:30, Разное

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C 2014 года Россия и Украина находятся в состоянии “холодной войны”. Москва поддерживает республики Донбасса. Киев, несмотря на достигнутые в прошлом году в Париже соглашения, так и не смог отвести вооружения с линии фронта. Позиционная война в Донецкой и Луганской республиках продолжается.

В таких условиях не исключен прямой вооруженный конфликт между Россией и Украиной, считает Сергей Марков. Для Киева такой сценарий станет фатальным, убежден эксперт.

“У части элит есть адекватное представление, что, если война с Россией начнется, то через неделю 80% украинской армии перейдет на сторону армии России”, – заявил Марков.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. В случае конфликта с Россией он пообещал мобилизовать на защиту страны все взрослое население, включая женщин.

Таким образом украинский лидер хочет понравиться новым властям США, считает аналитик. В ноябре в стране прошли президентские выборы. Победу одержал представитель Демократической партии Джо Байден. Его инаугурация состоится в январе.

Напомним, что в интервью украинскому порталу “Фокус” Зеленский заявил, что Киев не стремится к военному конфликту с Москвой. Он выразил надежду, что этого не произойдет.