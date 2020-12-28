Больной раком Валентин Юдашкин впервые за долгое время появился на телевидении

28.12.2020, 16:28, Разное

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Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием, избегая появления на публике. Сейчас, впервые за долгое время, дизайнер пришел на телевидение. Поклонники кутюрье заметили изменения, произошедшие с ним.

Знаменитый российский дизайнер одежды Валентин Юдашкин за долгое время своей карьеры завоевал любовь модниц всей планеты. Его коллекции с успехом демонстрировали в самых разных странах мира, а наряды, созданные кутюрье, желают получить наиболее знаменитые селебрити. Однако в 2016 году Евгению Юдашкину поставили неутешительный диагноз – рак. С тех пор в жизни звезды модной индустрии началась бесконечная борьба с тяжелым недугом. Из-за этого он долгое время не появлялся на публике.

В эфире передачи «Модный приговор», выходящей на Первом канале российского телевидения, дизайнер появился после вынужденной продолжительной паузы. Юдашкин показал в эфире одну из своих коллекций, снискавшей ранее успех в Париже. На кадрах, продемонстрированных в студии, блистали топовые супермодели в нарядах цвета металлик. Сейчас подобные расцветки актуальны и пользуются спросом, однако российский дизайнер представил одежду такой гаммы еще в далеких 1990-х годах. Их же он предложил для выбора костюмов на празднование Нового 2021 года. Это, по мнению критика модной индустрии Александра Васильева, будет выглядеть как богато, так и откровенно.

Злокачественная опухоль пищевода отразилась на внешности Юдашкина, как отметили многие зрители: он похудел и выглядел на шоу изможденным. Кроме того, стилист говорил, с трудом произнося слова. Известно, что он прошел несколько курсов химиотерапии и ряд операционных вмешательств. При этом звезда отечественной модной сферы не только сам не теряет духа, но и продолжает помогать детям с тяжелыми заболеваниями.