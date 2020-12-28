Яна Кошкина показала пышную грудь в кружевном белье

28.12.2020, 16:28, Разное

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Ведущая и актриса Яна Кошкина продемонстрировала подписчикам пышное декольте в красивом кружевном белье. Пикантным снимком знаменитость поделилась на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Яна Кошкина обнародовала черно-белую фотографию, на которой она сидит на постели в одном нижем белье. Бюстгальтер был очень открытым, поэтому у фанатов появилась возможность рассмотреть зону декольте артистки. Образ знаменитости дополнял парик с челкой.

В описании к публикации Яна Кошкина отметила, что полностью готова к новогоднему волшебству. В комментариях поклонники начали делать комплименты внешнему виду знаменитости. Саму же фотографию они назвали сексуальной и чувственной.