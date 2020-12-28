 

Певец Дмитрий Маликов задумался об уходе со сцены

28.12.2020, 16:28, Разное
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Популярный российский певец Дмитрий Маликов стал задумываться об уходе со сцены. Он считает, что пора уступать дорогу молодым артистам.
Дмитрий Маликов дал интервью журналисту Юрию Костину. Он заявил, что больше не хочет заниматься творческими экспериментами. Артист считает, на сцене должны проявлять себя молодые исполнители. В последнее время знаменитости приносит большое удовольствие инструментальная музыка, а этот жанр не пользуется широкой популярностью у слушателей.

Есть и еще один фактор – семья Маликова. Артист несколько лет назад стал отцом во второй раз. Свободное время музыкант предпочитает проводить с женой и детьми. Себя же он считает певцом прошлого поколения. На этот счет у него отсутствуют всяческие комплексы.

Пока Дмитрий Маликов продолжает писать песни. Он заявляет, что 20-летние парни и юноши предпочитают слушать своих сверстников, даже если этот материал не нравится их родителям.



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