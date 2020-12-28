Скандалы: Гламурный юрист

28.12.2020, 16:26, Разное

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Адвокат Добровинский задолжал партнёрам миллионы долларов

Лишённый адвокатского статуса Александр Добровинский продолжает вести дела своих клиентов и сам отбивается от судебных исков. Как выяснилось, он задолжал $10 млн своему партнёру по юридическому бюро, а также $1,7 млн за акции компании «Визерра инвест». Управляющая компания ЗАО «Лидер» требовала $1,7 млн с Добровинского за проданные ему в 2018 году акции компании «Визерра инвест». Акционерами УК являются ПАО «Газпром», Газпромбанк, негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Как выяснилось, бывший звёздный адвокат почти за $4 млн купил 67,5% акций компании, занимающейся производством программ для 3D-проектирования. Почти сразу после этого «Визерра инвест» начала процесс ликвидации. Но, судя по всему, юрист лишь частично оплатил акции, потому что в ноябре 2020 года кредиторы подали иск в суд. Впрочем, уже в декабре вопрос решился за пределами суда: иск был отозван.

— Управляющая компания «Лидер» отозвала свой иск о том, что он якобы не выполнил условия договора по покупке доли в уставном капитале IT-компании и остался должен $1,7 млн. 11 декабря суд удовлетворил ходатайство «Лидера» об отказе от иска, производство по делу прекращено, — сообщила Лайфу PR-директор адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» Любовь Карнюшина.

Представительница Добровинского отказалась пояснить, почему кредиторы отозвали свои требования. Возможно, юрист вернул долг или договорился о другом варианте.

Недавно Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск партнёра Добровинского по адвокатскому бюро Владимира Бершадера. Тот требовал взыскать с него $10 млн долларов по договору займа. По Москве сразу поползли слухи о расколе в адвокатском бюро. Однако, как показывает практика, таким образом через суд легализуют какие-то долги, переводы или крупные суммы с непонятной судьбой.

— Это было, но в моменте: нужно было уладить один вопрос, но формально его можно было решить лишь через заявление в суд. Они давние друзья и партнёры, у них просто не может быть подобных споров, — пояснила Лайфу Любовь Карнюшина.

Адвокат в деле

Адвокатская деятельность приносила и продолжает приносить Добровинскому львиную долю доходов. Его клиентами в разное время были Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Юлия Барановская, Ксения Бородина.

После скандального судебного процесса по делу актёра Михаила Ефремова Добровинского лишили на два года статуса за грубое нарушение адвокатской этики. Однако он нашёл выход: юрист по-прежнему ведёт дела клиентов, выступая в суде по доверенности в качестве их законного представителя.

— После лишения статуса адвоката ему нельзя всего лишь ходить к подзащитным в СИЗО, но Александр Андреевич уголовными делами и не занимается. В остальном изменений в работе нет, — рассказала Лайфу Любовь Карнюшина.

Неделю назад Добровинский от имени главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина выиграл иск о защите чести и достоинства к трём СМИ. Кроме того, он защищает судью, которого избил футболист Роман Широков в ходе матча любительского турнира между командами «Ничего обычного» и «Матч ТВ». Юрист также будет представлять интересы семьи фигуриста Плющенко, сыну которого одно из изданий приписало серьёзную болезнь.

Семейный бизнес

Помимо юридической практики у Добровинского есть и другой бизнес. Он числится совладельцем клиники израильской медицины в Москве, которая в 2019 году выручила более 22,5 млн рублей. Медучреждение специализируется на онкологических заболеваниях и операциях на мозге, стоимость которых достигает $8 тыс.

Бывшему адвокату принадлежит 70% продюсерского центра «Прайвест-медиа», который, впрочем, сейчас ничего не приносит.

На пару с дочерью Адрианой они владеют половиной интеллектуального клуба «Табу», в котором отец семейства читает лекции, проводит мастер-классы, тренинги и вебинары. Выручка предприятия за прошлый год составила более 6,5 млн рублей.

Супруга Марина Добровинская является хозяйкой фирмы «Арт хаус», под крышей которой ведёт курсы искусствоведения. В 2019 году она отразила доход в размере более четырёх миллионов рублей.

И, наконец, та самая фирма «Визерра», из-за которой разгорелся сыр-бор с взысканием с Добровинского $1,7 млн. В 2011 году её основал сын друга адвоката Арман Гукасян. Сейчас единственным официальным владельцем фирмы является швейцарская компания «Визерра СА». Но, как признался недавно сам Добровинский, он продолжает владеть этим бизнесом. Это значит, что заметная часть выручки почти в 60 млн рублей в 2019 году осела в его карманах.

Адвокатские хоромы

Семье Добровинского принадлежит квартира площадью 223,3 кв. м в Большом Афанасьевском переулке — самом центре Москвы. На сайтах недвижимости в этом доме за квартиры схожей площади продавцы просят от 150 млн рублей.

С 2014 года семья также владеет большим загородным домом, который раньше принадлежал актрисе Любови Орловой и режиссёру Григорию Александрову. Дом стоит на земельном участке площадью один гектар.

Добровинский задолжал по налогам за 2020 год больше полумиллиона рублей, из которых почти 450 тыс. — транспортный. В парке бизнесмена много дорогих машин, среди которых есть Rolls-Royce и легендарный спорткар Джеймса Бонда Aston Martin DB9 Volante. Стоимость каждого — от 20 млн рублей. А также Posche 911 и Jaguar.

В январе этого года появилась информация, что Добровинский в день рождения своего партнёра Владимира Бершадера якобы подарил ему Rolls Royce Ghost Long стоимостью 35 млн рублей.

На фотографиях с мероприятия запечатлён момент передачи ключей от роскошного британского лимузина. Все присутствующие на фото в лёгкой одежде. Возможно, вручение подарка произошло ещё летом или осенью.

По данным Лайфа, Добровинский в августе 2019 года купил у семьи бизнесмена Аарона Штайнера подержанный Rolls Royce Ghost Long серого цвета 2011 года выпуска. Вряд ли за 35 млн — автомобили такого класса на вторичном рынке сейчас стоят до 12 млн рублей. Эта машина до сих пор числится на адвокате.

Евгений Кузнецов