Скандалы: Орден почетного региона

28.12.2020, 16:26, Разное

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Федеральный бюджет недополучил от регионов страны 1,4 трлн рублей

За девять месяцев 2020 года федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей, следует из исследования агентства АКРА (есть у «Известий»). Поступления с территорий субъектов, таким образом, снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом число регионов-доноров практически не изменилось: список сократился на Белгородскую и Новосибирскую области, а также республику Саха (Якутия). Пандемия и кризис на энергетическом рынке продвинули вперед субъекты с более сложной экономикой, констатировали эксперты. Впрочем, в ближайшие годы бюджет по-прежнему будет в большей степени зависеть от нефтедобывающих регионов.

Минус три

Собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов (то есть «очищенные» от поддержки из федеральной казны) за три квартала 2020 года снизились на 5% (на 408 млрд рублей) и достигли 7,5 трлн рублей, подсчитали в АКРА на основе данных Казначейства и ФНС. А вот федеральные налоги и сборы, следует из отчета аналитиков агентства, сократились более существенно: поступления в центр из регионов упали на 15%, или на 1,4 трлн рублей.

Сильнее всего просели платежи за пользование природными ресурсами — на 35%, или 1,7 трлн рублей. Поступления по НДС снизились не так значительно (–4%), а остальные виды переводов — например, налог на прибыль и акцизы — наоборот, возросли.

При этом в кризисный период центр ощутимо нарастил поддержку региональных бюджетов: сумма помощи увеличилась на 57%, или на 0,9 трлн рублей и достигла 2,4 трлн рублей. Однако несмотря на столь резкое увеличение объемов поддержки, почти половина субъектов по-прежнему отдавала в федеральный бюджет больше, чем получала, отметили в АКРА.

Главными спонсорами государственной казны по-прежнему остались крупнейшие нефтедобывающие субъекты, хотя суммы генерируемых на их территориях налогов сильно уменьшились.

Например, поступления в центр из ХМАО сократились на 36%, а ЯНАО — на 29%, но оба субъекта остались лидерами в списке так называемых регионов-доноров (первое и третье места соответственно). С января по сентябрь эти субъекты перечислили в казну 1,5 и 0,7 трлн рублей соответственно.

Регионы-доноры с более диверсифицированной структурой налоговых поступлений даже в этих сложных условиях показали незначительный рост отчислений в федеральный бюджет за три квартала, уточнил аналитик группы региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. В Москве рост составил 42 млрд (+4%), в Санкт-Петербурге 125 млрд (+24%), в Московской области 5 млрд рублей (+2%). Впрочем, в отличие от ХМАО и ЯНАО, эти три субъекта закончили девять месяцев с дефицитом.

Интересно, что количество регионов-доноров, по подсчетам агентства, практически не изменилось. По итогам первых девяти месяцев 2020-го их было 36, годом ранее — 39. Из списка ушли Белгородская и Новосибирская области, а также республика Саха (Якутия).

Помощь не помешает

«Известия» обратились в Минфин с просьбой прокомментировать, как в ведомстве оценивают изменение количества регионов-доноров и каковы прогнозы на 2021 год. В пресс-службе ведомства сообщили, что министерство вкладывает в понятие «донор» иное значение.

Впрочем, в бюджетном кодексе такой термин не зафиксирован.

— Регион-донор — очень условное понятие, — говорила ранее директор департамента межбюджетных отношений Минфина Лариса Ерошкина.

По ее словам, традиционно так называют субъекты, которые не получают дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, хотя, в сущности, это мало что говорит об уровне экономики субъектов.

Есть и другой подход к тому, какие регионы можно считать донорами, добавляла Лариса Ерошкина. В частности, ими могут считаться субъекты, которые платят в федеральный бюджет больше, чем получают из него. При такой интерпретации количество регионов-доноров будет значительно выше, уточняла представитель министерства.

Также «Известия» обратились и в российские регионы с просьбой оценить их нынешнее финансовое положение и уровень требующейся помощи из федерального бюджета. На запрос ответили в Московской, Ленинградской, Калужской, Тульской, Вологодской, Нижегородской, Орловской, Магаданской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском АО, Забайкальском крае и в республике Марий Эл. В целом во всех субъектах заверили, что их бюджеты сбалансированы, а уровень долговой устойчивости остается стабильным.

Впрочем, в Московской, Ленинградской, Калужской и Тульской областях отметили, что несмотря на сравнительно небольшую зависимость их бюджетов от центра, в условиях экономического спада поддержка федерации, в том числе в форме либерализации требований к заимствованиям, критически важна.

В Самарской области добавили, что хотя регион и является донором, в этом году он получил беспрецедентную финансовую помощь в 66,7 млрд рублей — что в 2,5 раза выше, чем в 2019-м.

В нефтедобывающих ХМАО и ЯНАО заявили, что практически не получают денег из федерального бюджета, но в целом в них пока и не нуждаются.

В Нижегородской, Вологодской областях, Забайкальском крае и республике Марий Эл отметили, что снижение доходов, хотя и оказалось существенным, в целом было компенсировано ростом поддержки из центра.

Кризис 2020 года по-разному повлиял на доходные источники, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Ряд субъектов быстрее остальных выпал из списка доноров, но в свете происходящего логика такого неравномерного изменения роли отдельных регионов выглядит вполне естественной. Впрочем, количество зависимых от поддержки из центра субъектов вряд ли существенно изменится в ближайшей перспективе, резюмировал эксперт.

Статус донора, причем в любой его интерпретации, далеко не всегда является синонимом успешности местных властей, добавила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Субъекты сильно дифференцированы не только по своему добывающему или промышленному потенциалу, но и по уровню эффективности управления экономикой. Есть ряд регионов, отметила эксперт, которые в среднем зарабатывают больше остальных, но с социально-экономическими задачами фактически не справляются.

Дмитрий Гринкевич, Роза Алмакунова