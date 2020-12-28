 

В Москве началась бесплатная вакцинация от COVID-19 для людей старше 60 лет

28.12.2020, 16:24, Разное
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Прививочная кампания началась 5 декабря, первыми право привится вакциной «Спутник V» получили медики, педагоги и социальные работники. Неделю спустя мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что вакцина будет доступна для сотрудников МФЦ, сферы услуг, культуры и торговли в связи с тем, что они контактируют с миллионами граждан, поэтому рискуют сами, а в случае заражения будут представлять угрозу для окружающих.

Записаться на прививку можно онлайн. В настоящий момент в Москве работает 70 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Все они оборудованы специальными медицинскими рефрижераторами для хранения препарата. Для того, чтобы получить вакцину, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и документ, подтверждающий факт работы в соответствующей сфере или учреждении. Процесс займет не меньше часа: около 10 минут уйдет на предварительный осмотр врачом, около 15 — на подготовку препарата, еще 30 — на наблюдение после прививки.

Есть и другие ограничения: привиться от COVID-19 смогут только горожане от 18 лет, не имеющие хронических заболеваний, которые не имели симптомов ОРВИ последние 14 дней и не прививались от других инфекций в течение 30 дней. К вакцинации не допускаются люди, участвующие в клинических испытаниях препарата «Спутник V».

Ранее Минздрав внес в календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса. Это означает, что вакцинация будет бесплатной для граждан, а в случае осложнений государство гарантирует медицинскую помощь. Также определены уровни приоритета при вакцинации:

  • первый уровень — медицинские работники, педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ и люди, имеющие хронические заболевания;

  • второй уровень — работники транспортных организаций и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники, военнослужащие, волонтеры, работники сферы услуг и люди, работающие вахтовым методом;

  • третий уровень — госслужащие, студенты колледжей и вузов старше 18 лет и призывники.



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