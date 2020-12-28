 

Путин и Си Цзиньпин обменялись поздравлениями с Новым годом

28.12.2020, 16:14, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщило Центральное телевидение КНР.

В ходе разговора лидеры РФ и Китая обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастливого Нового года населению двух стран, передает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку».

В октябре президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином.

В сентябре глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой сообщил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.



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