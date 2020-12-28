На Украине заявили об окончательном разрыве с “русским миром”

28.12.2020, 15:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Украины руководствуются сегодня двумя фундаментальными принципами. Во-первых, Киев никогда не признает Крым российским и не сдаст Донбасс. Во-вторых, Незалежная продолжит развиваться как западная страна.

“Все остальное – это вопрос времени и дипломатии”, – добавил Дмитрий Кулеба.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский описал сценарий вооруженного столкновения с Россией. По его словам, мобилизованы будут все граждане, включая женщин. “Будет большая война”, – подчеркнул глава государства.

До этого Зеленский заявил о равной ответственности Советского Союза и нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Высказывание украинского президента резко раскритиковали в России. “Резануло слух и сердце ветеранов”, – ответили в Кремле.

Отношения двух стран ухудшились в 2014-2015 годах. В числе причин – вхождение Крымского полуострова в состав России и вооруженный конфликт в Донбассе. Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела.

Напомним, Крым был присоединен к России после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за отделение от Украины. В Кремле уточнили, что голосование прошло в соответствии со всеми международными нормами и законами.