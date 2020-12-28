Высококачественный китайский бренд coocaa представил в России свои телевизоры

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28.12.2020, 15:38, Разное
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Конец уходящего 2020 года порадовал выходом на российский рынок нового китайского бренда coocaa. Он представил модель телевизора coocaa Full HD Smart TV в двух вариациях – 43 дюйма и 32 дюйма. Телевизор уникален тем, что позволяет переключать каналы с помощью голосового управления с мобильного телефона. Это происходит благодаря системе Android и авторизации от Google.

Цена данных устройств на AliExpress приятно удивляет высоким качеством. Кроме того, вы можете получить подарки в виде внешнего аккумулятора и три месяца подписки “ТВ и Кино: Максимальная” от MEGOGO.

Бренд появился в 2006 году, имея за плечами 30-летний производственный опыт. Телевизоры coocaa сейчас продаются более чем в 40 странах. Компания имеет 9 производственных площадок, 6 центров разработки, 25 международных наград в области дизайна, 5166 заявок на патенты технологий и 968 патентов на изобретения, и так далее. То есть бренд имеет отличную технологическую и производственную базу для выпуска качественных и конкурентоспособных телевизоров.

Старт продаж в России совпал со Всемирным днем шопинга – 11 ноября. Прошло чуть более месяца, но бренд успел продемонстрировать свою социальную ответственность.

Так, например, он подарил телевизоры Центру содействия семейному воспитанию “Наш дом”, где живут и учатся дети, оставшиеся без родительской заботы. Много внимания бренд уделяет и соцсетям. В официальной группе coocaa ВКонтакте одна за одной проводятся акции и конкурсы, в рамках которых можно получить телевизор бесплатно.



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