 

В оливье и других новогодних блюдах ученые нашли химические элементы

28.12.2020, 15:36, Разное
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Ученые заявили, что в новогодних блюдах, например оливье, может содержаться до четверти элементов периодической системы Менделеева. Однако опасаться их не стоит, поскольку они являются естественными компонентами продуктов, а их количество равняется микродозе.
По словам экспертов, в оливье можно обнаружить рубидий, цирконий и еще 23 элемента периодической системы Менделеева. Также среди новогодних блюд с высоким, но безопасным содержанием рубидия были названы заливная рыба и утка с картошкой и черносливом.

Поскольку в экспериментах использовался чистый состав продуктов, в готовых блюдах количество химических элементов может заметно возрасти. Отдельные вещества могут попасть в оливье с проточной водой, соусами и приправами.



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