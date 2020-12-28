Майя Донцова: Участников «ДОМа-2» не у вокзала подобрали

28.12.2020, 15:36, Разное

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Майя Донцова в своем микроблоге Instagram возмутилась тому, что многие пользователи соцсети злорадствуют по поводу закрытия реалити-шоу «ДОМ-2». Супруга Алексея Купина напомнила: до телестройки их всех «не у вокзала подобрали», а потому они найдут, как зарабатывать на жизнь.

Экс-участницу программы расстраивает то, что ее коллег по «ДОМу-2» многие воспринимают как «бесполезных хомяков». У Майи Донцовой часто спрашивают о том, что именно они с мужем намерены делать после закрытия проекта. Жена Алексея Купина рассказала: большинство участников до того момента, как появились в периметре, имели достойно оплачиваемую работу. Естественно, она не исключает, что у кого-то дела пойдут лучше после телестройки, а кому-то придется вновь налаживать достойную жизнь.

Майя Донцова напомнила фолловерам о том, что многие телезрители больше не увидят полюбившихся героев на экранах. Экс-участница «ДОМа-2» призналась: она уже скучает по съемочному процессу и друзьям, которые появились у нее в рамках проекта. По ее мнению, благодаря ограниченному пространству и правилам реалити-шоу легче понять, кто хочет искренне дружить и строить отношения, а кто заинтересован в том, чтобы просто там остаться.