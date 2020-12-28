Соседов раскритиковал участницу шоу «Суперстар. Возвращение» за «муторное» исполнение новогоднего хита

28.12.2020, 15:36, Разное

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Сергею Соседову не понравилось исполнение новогоднего хита участницей шоу «Суперстар. Возвращение». Музыкальный критик назвал «муторным» новое прочтение песни группы Artik&Asti, его не переубедили и аргументы о сверхсложной вокальной технике.

Коллектив возвращения «Суперстар»

Телеконкурс «Суперстар. Возвращение» дал возможность звездам прошлых лет снова заявить о себе и показать умение выстоять в изменчивом мире шоу-бизнеса. Однако не всем артистам удается покорить сердца строгих членов жюри. Седьмой выпуск передачи был посвящен, в числе прочих, и новогодней тематике. Шлягеры других исполнителей перепели такие звезды минувших лет, как Влад Сташевский, Николай Трубач, Алиса Мон, экс-участница «Комбинации» Татьяна Иванова, «нанаец» Владимир Левкин, звезда «tATu» Юлия Волкова и другие. Алисе Мон, чей хит «Подорожник-трава» звучал со всех окон в 1980-х годах, а «Алмазом» заслушивались в конце 1990-х, в этот раз пришлось выслушать неприятные слова от одного из самых авторитетных критиков российской музыкальной индустрии.

«Муторное» пение «грустного дэнса»

При этом стоит отметить, с самого начала ведущие назвали кандидатом на самый низкий балл и, соответственно, на «вылет» из конкурса другого участника. Исполнение же песен Алисой Мон ранее не приводило к претензиям со стороны судей проекта. Но в этот раз именно её вокал вызвал резкую критику Соседова. Репертуар артистки в данном выпуске шоу включал хит кумиров современной молодежи – группы Artik&Asti «Под грустный Дэнс». Журналист назвал песню «модной безделушкой», вследствие которой артистка 80-90-х годов потеряла свою индивидуальность. Однако не только выбор композиции не понравился Сергею Соседову – голос Алисы Мон он назвал лишенным красоты и имперсональным, однообразным и без красок. Общее впечатление у критика сложилось «муторное» из-за холодного, как шарманка, вокала.

Виновата техника

Как истинная артистка, Алиса Мон восприняла замечания с пониманием, однако все же высказала свое мнение. Более того, она пояснила эксперту, что в песне прозвучала сложная вокальная техника, называемая восьмеркой, и петь в таком стиле может далеко не каждый. Но и такие аргументы не переубедили Сергея Соседова, считающего, что данный трек мог бы спеть любой. Такой слишком взыскательный подход журналиста, в свою очередь, также привел к негодованию.

Ранее зрители «Супертсара. Возвращение» возмутились его поведением. Однако, по словам музыкального эксперта, его мнение всегда объективное, которое необходимо учитывать всем артистам, участвующим в шоу.