Пока не поздно: как распознать опухоли головы и шеи

28.12.2020, 15:32, Разное

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Термин «опухоли головы и шеи» включает целый ряд злокачественных новообразований, которые локализуются на лице, в полости рта и шее. Среди них наиболее распространен плоскоклеточный рак. Все виды опухолей могут развиваться на любой из тканей: в костях, хрящах, на коже, в подкожной жировой клетчатке, мышцах и слизистых. Хорошая новость в том, что эти злокачественные новообразования встречаются довольно редко по сравнению, например, с раком молочной железы. По оценкам российских специалистов заболеваемость не превышает 4%. Но при этом опухоли головы и шеи лидируют среди причин смертности онкобольных.

«В списке десяти самых смертельных заболеваний рак глотки занимает шестое место. Рак полости рта на седьмом месте, гортани — на десятом. Эти опухоли крайне агрессивно протекают и, как правило, выявляются на довольно поздних стадиях, поэтому часто приводят к летальному исходу», – рассказал МедПортал зав. отделением хирургии опухолей головы и шеи Городской клинической онкологической больницы №1 г. Москвы, д.м.н. Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов, зав. отделением хирургии опухолей головы и шеи Городской клинической онкологической больницы №1 г. Москвы. Фото: gkob1.ru

«Тревожные звоночки», которые должны стать поводом для визита к врачу

Первые симптомы опухолей головы и шеи можно легко списать на какие-то другие состояния — воспалительные процессы после перенесенной инфекции, травмы, в том числе полученные во время еды. Если вы обнаружили какие-то изменения в слизистых полости рта, носа или на лице, необходимо обратиться к стоматологу, специалисту в челюстно-лицевой хирургии или отоларингологу. Врач проведет осмотр и если у него будет подозрение на злокачественное образование, направит к онкологу.

Но если вы сами заметили наличие какой-то опухоли в области головы и шеи, необходимо сразу обратиться к онкологу, который специализируется на таких видах новообразований. Вот какие симптомы должны стать поводом для немедленного обращения к специалисту, если они не проходят в течение 3-4 дней:

дискомфорт в горле;

проблемы с глотанием пищи;

деформация кожных покровов;

заметные уплотнения.

В Москве можно обратиться в Городскую клиническую онкологическую больницу №1, где прием ведут высококлассные специалисты.

«Чем раньше пациент обратится к врачу, тем больше у него шансов на полное излечение с минимальным количеством эстетических и функциональных потерь, – сообщил Сергей Кравцов. – Как показывает и российский, и зарубежных клинический опыт, пятилетняя выживаемость пациентов с 1-2 стадией рака гортани составляет до 90%. На 3-4 стадии этот показатель значительно ниже: 60-70%. Но даже при больших опухолях 3-4 стадии, требующих серьезного хирургического вмешательства с удалением фрагментов полости рта, лица и даже целых органов выживаемость пациентов составляет 64%».

Как лечат такие заболевания?

Подходы лечения напрямую зависят от стадии злокачественного процесса, именно поэтому врачи стараются выиграть время в борьбе с болезнью и призывают не откладывать диагностику. Чем меньше опухоль, тем больше возможностей для адекватного лечения с сохранением органов.

На 3-4 стадии заболевания приходится применять более радикальные методы лечения — лучевая и химиотерапия, а также хирургическое вмешательство, связанное с удалением органа. В таких случаях с пациентом обсуждается не только план лечения, но и восстановления пораженных органов или фрагментов. Современные достижения хирургии позволяют использовать пластический материал на лице и шее и даже пересаживать его из других участков тела с использованием метода микрохирургической аутотрансплантации. Это настоящая ювелирная работа: врач сшивает под оптическим увеличением донорские сосуды «органа-заплатки» с сосудами рецепиента – органа, подлежащего восстановлению, – восстанавливая кровообращение, структуру и функциональность органа.

«Лицо и шея — это эстетически значимые области на теле, и возможности современной хирургии позволяют максимально сохранить их при таком диагнозе и гарантировать приемлемое качество жизни.

Долгий путь реабилитации

Пациентам, которые перенесли операцию по удалению опухолей головы и шеи, придется набраться терпения — восстановление после такого вмешательства весьма непростое. В послеоперационном периоде им часто требуется трахеостомия, когда в трахею устанавливается дыхательная трубка. Чтобы обеспечить питание в обход полости рта или глотки, необходим назогастральный зонд, который доставляет питание в пищеварительный тракт через носовые пути. Эти манипуляции проводятся вплоть до полного заживления швов, поэтому иногда человеку приходится жить в таких условиях несколько недель. По словам Сергея Кравцова, пациенты должны помнить, что все это — временный дискомфорт, который необходим для успешного лечения.

«Могут быть и другие последствия, в том числе моральные, физические, эстетические и функциональные. Полностью избежать этого не удастся. После таких операций человек фактически учится заново разговаривать, питаться и даже глотать. Но обычно под нашим чутким руководством все получается», – заключил врач.