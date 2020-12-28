Запорожская область обогнала Киев по уровню заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – Минздрав

28.12.2020, 15:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Запорожской области уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией стал выше, чем в Киеве. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 28 декабря Министерством здравоохранения Украины.

Этот показатель в столице составляет 541,9 на 100 тыс. населения за последние 14 дней, в Запорожской области – 577,9.

По состоянию на 15 декабря в Киеве было 709,1, а в Запорожской области – 680,2.

В пятерку регионов Украины с самой высокой заболеваемостью COVID-19 вошли 28 декабря также Черкасская (539,9), Черниговская (509,1) и Николаевская (508) области.

В среднем по стране заболеваемость составляет, по данным Минздрава, 346 на 100 тыс. населения за последние две недели.

Самый низкий показатель заболеваемости – в Кировоградской области (114,1).

По состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 1 030 374 случая коронавирусной инфекции, из них 15 332 – за последние сутки. За время эпидемии в стране скончались 17 849 пациентов с COVID-19, выздоровели 665 729 человек.