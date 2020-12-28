 

В 2020 году в Украине задержали 11 агентов российских спецслужб – СБУ

28.12.2020, 15:28, Новости дня
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С начала 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность четырех агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили ведомстве, троих российских агентов задержали непосредственно при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.

В частности, агент ФСБ РФ, который должен был взорвать хранилище с аммиаком на территории ОАО “Северодонецкое объединение “Азот”, приговорен к 10 годам заключения. Приговор в виде лишения свободы на 12 лет получили двое граждан, которые по заданию боевиков “ДНР” принимали участие в совершении теракта в Донецкой области.

Еще один агент ФСБ был задержан в Луганской области. Он пытался передать иностранной стороне секретную документацию об украинском ракетном комплексе “Нептун”.

По данным СБУ, агентура спецслужб РФ была обнаружена в органах государственной власти Украины и среди правоохранителей.

Всего в 2020 году по материалам контрразведки СБУ начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности. Из них 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, девять – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, четыре – шпионажа.

В течение года вступили в силу 92 приговора, в том числе 30 – за государственную измену и 20 – за террористическую деятельность.

Помимо этого, в 111 случаях был отменен допуск лиц к государственной тайне. Разоблачены 289 фактов иностранного гражданства среди представителей органов власти и управления, в том числе имевших доступ к гостайне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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