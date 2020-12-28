“Шикарная попа”, “Волшебная”. “Жена Dzidzio – певица Slavia на отдыхе сверкнула ягодицами
28.12.2020, 15:28,
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Жена украинского певца Dzidzio – певица Slavia (Ярослава Хома) 27 декабря разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха на пляже.
Артистка позирует в стрингах и белой короткой тунике, стоя спиной к объективу.
“Все дела manana, наконец-то tranquila, здесь no pasa nada. Угадайте, где я?” – подписала она фото.
“Бомба, шикарная попа. Dzidzio не зря вас прятал подальше от всех”, – отреагировали на фото подписчики.
“Крутое фото”, – оценили вид сзади пользователи сети.
“Волшебная”, – прокомментировали снимок фолловеры.
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Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году.
Летом 2020 года супруга артиста дебютировала как певица под творческим псевдонимом Slavia.
Комментируя клип супруги, Dzidzio заявил, что “увидел в нем камни в свой огород”.
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