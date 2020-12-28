Росрыболовство назвало вероятные причины крушения «Онеги»

28.12.2020, 15:22, Новости дня

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Наиболее вероятной причиной затопления траулера «Онега» в Баренцевом море могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

«Предварительный анализ ситуации показал, что наиболее вероятной причиной гибели «Онеги» могло стать сочетание неблагоприятных погодных условий и пренебрежение техникой безопасности при работе в осенне-зимний период», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее первый заместитель начальника ГУМЧС Архангельской области Александр Бахтин сообщил, что вероятной причиной затопления «Онеги» является крен при вытягивании рыболовного трала, в результате чего судно зачерпнуло воды и ушло ко дну, однако все причины нужно будет оценивать специалистам.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. Сообщалось, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта. Спасенные рыбаки рассказали, что крушение судна произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами.

Глава Мурманской области Андрей Чибис дал поручение создать рабочую группу по оказанию всесторонней помощи родственникам членов экипажа потерпевшего бедствие судна.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.