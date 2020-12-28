Глава МИД Турции обозначил повестку встречи с Лавровым

28.12.2020, 15:22, Новости дня

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи 29 декабря меры по безопасности границ Азербайджана.

«На встрече (с Лавровым) мы обсудим проблему между Азербайджаном и Арменией. Решение по обеспечению границ Азербайджана должно быть найдено в рамках международного права. На встрече мы обсудим шаги, которые будут предприняты в этой связи», – передает слова главы турецкого МИДа РИА «Новости».

Также на встрече стороны обсудят ситуацию в Сирии и Ливии, рассказал Чавушоглу. Он отметил, что, несмотря на разногласия по многим вопросам, РФ и Турция продолжают сотрудничество. «Например, у нас имеются разногласия по Сирии, но астанинский процесс продолжается. Есть разногласия по Ливии, но наша работа с Россией также идет по обеспечению там устойчивого перемирия», – подчеркнул министр.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.