Немецкий эксперт – частичный брексит даёт британцам только частичный суверенитет

28.12.2020, 15:20, Новости дня

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При частичном брексите Великобритания может получить только частичную независимость от Европы, пишет в немецком журнале Focus генеральный директор консалтинговой компании EUTOP Клеменс Йоос. По его мнению, связи между странами ЕС настолько тесны, что выход одной из них без какого-либо соглашения невозможен. Поэтому британцам предстоит согласовать с Брюсселем ещё множество аспектов брексита — а это означает, что на возвращение полного суверенитета им надеяться не следует.



Reuters

Возвращение полноценного национального суверенитета и окончание опеки со стороны Брюсселя всегда было одним из больших обещаний британского движения за брексит и премьер-министра Бориса Джонсона, отмечает немецкий журнал Focus Online. Тем не менее, тесные связи между Великобританией и ЕС сохраняются, несмотря на брексит.

Британский суверенитет может быть только без Брюсселя — так утверждали сторонники выхода из ЕС, напоминает автор статьи, основатель и генеральный директор консалтинговой компании EUTOP Клеменс Йоос. Поэтому для Бориса Джонсона было так важно, чтобы вакцинация от коронавируса началась в Великобритании раньше, чем в ЕС, — всё в духе девиза «Без Брюсселя лучше!»

По этой причине самой важной фразой премьер-министра после предварительного заключения соглашения автор статьи считает следующую: «Мы вернули себе контроль над нашей судьбой». По его мнению, Джонсон заговорил о судьбе неслучайно: само это понятие достаточно расплывчато, чтобы ускользнуть от ответственности.

Как поясняется в статье, если рассматривать ситуацию предметно, речь идёт о том, что и в будущем контроль часто будет совместно осуществляться Брюсселем и Лондоном. В частности, для рыболовов ЕС в британских водах в ближайшие 5,5 лет будут действовать сниженные квоты по отлову рыбы, однако это всё же квоты, подчёркивает Клеменс Йоос. А после этого необходимо будет ежегодно проводить переговоры для разрешения ситуации.

Для свободного доступа на внутренний рынок ЕС британцы должны и в будущем придерживаться существующих стандартов в профессиональной и социальной сфере, а также в том, что касается защиты окружающей среды. Кроме того, Лондон признаёт запрет на недобросовестную конкуренцию путём чрезмерного субсидирования. Зато ЕС в будущем, напротив, сможет даже вводить ввозные пошлины.

Для британского экспорта в ЕС необходимо соблюдать правила ЕС по безопасности продуктов питания и производственные стандарты. Для сферы услуг, которая составляет 80% британской экономики, никакого урегулирования согласовано не было. Это касается, в том числе, финансового сектора и трансфера данных. Таким образом, в этих важных сферах в действительности происходит жёсткий брексит, подчёркивает автор статьи.

Это далеко не полный список аргументов, однако и по нему ясно: «при частичном брексите существует только частичный суверенитет», убеждён эксперт по европейской политике и бизнесу. Иными словами, полный суверенитет достижим для Соединённого Королевства только при нерегулируемом брексите без соглашения. Однако свободный доступ на внутренний рынок ЕС может присутствовать только тогда, когда Лондон берёт на себя обязательство придерживаться в ответ важных правил игры ЕС и в будущем.

Связи и переплетения между странами ЕС достигли такой плотности, что упорядоченного выхода для одного из государств быть практически не может. Не такой уж короткий список аспектов брексита, которые необходимо согласовать между Лондоном и Брюсселем, в этом смысле говорит сам за себя — как и хаос, которого следует ожидать в ближайшие недели и месяцы в связи с реализацией принятого соглашения по брекситу, хотя его обсуждение длилось четыре года, отмечает Йоос.

По его мнению, на протяжении долгого времени всё выглядело так, как будто лучшим вариантом для Бориса Джонсона был жёсткий брексит без соглашения — именно потому, что он обещал максимум контроля для национального государства Великобритании. Однако перед лицом коронавирусной катастрофы, когда система здравоохранения оказалась на пределе, транспортное сообщение в ЕС прерывается из-за мутации вируса, а тысячи грузовиков застряли на подъездах к паромам, премьер-министр в последний момент проявил гибкость и пошёл по пути компромисса.

Переговоры следующих недель и месяцев покажут, как много ещё сможет отвоевать брексит у британцев в важных отраслях и сколько ещё придётся в будущем выдержать Брюсселю. При этом в каждом случае речь будет идти о балансировании между национальным суверенитетом и сотрудничеством с ЕС, заключает глава консалтинговой компании EUTOP Клеменс Йоос в статье для немецкого журнала Focus Online.