N-TV – пандемия обойдётся Германии почти в €400 млрд

28.12.2020, 15:20, Новости дня

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Вызванный коронавирусом кризис уже стоил Германии более €212 млрд, отмечает немецкий телеканал N-TV. По прогнозам экономистов, к окончанию кризиса убытки страны в связи с пандемией составят €391 млрд. При этом если к весне добиться существенного снижения заражаемости не удастся, это будет катастрофой для европейской и, в частности, немецкой экономики.



Reuters

Пандемия обойдётся Германии €391 млрд, пишет немецкий телеканал N-TV. К настоящему времени немецкая экономика уже потеряла из-за коронавируса более €212 млрд, и эта сумма будет увеличиваться, прогнозирует Немецкий институт экономических исследований.

По подсчётам учёных, к концу кризиса экономические потери Германии в связи с пандемией составят почти €400 млрд. При этом исследователи исходили из того, что весной число заражений снова пойдёт на спад.

Экономисты сопоставили реальный и прогнозируемый рост экономики с так называемым потенциальным ростом для годов с 2020 по 2022. В результате они выяснили, каким был бы рост немецкой экономики при отсутствии пандемии.

«Если мы до марта не справимся с тем, чтобы достичь существенного снижения числа заражений, это будет катастрофой», — считает глава Немецкого института экономических исследований Марсель Фрацшер. После этого понадобятся годы, чтобы Европа и в особенности Германия, сильно зависимая от экспорта в еврозоне, смогли восстановиться. В этом случае следует ожидать волны банкротств, а безработным будет сложно найти новое место, предостерегают исследователи.

Прежде чем дело дойдёт до возможного восстановления экономики, эксперты ждут рекордного спада в этом году. Эксперты Института экономических исследований Ifo рассчитывают, что из-за коронавирусного кризиса к концу года произойдёт исторический спад в экономике, который составит 5,1%. «Из-за новых ограничительных мер у нас и в других странах восстановление отодвигается, — предупреждает глава экономического подразделения института Ifo Тимо Вольмерсхойзер. — Только в конце 2021 года производство товаров и услуг снова достигнет докризисного уровня».

Если вакцинация и погодные условия поспособствуют снижению числа заражённых, и карантинные меры будут завершены, с весны экономика должна начать возвращаться к норме, отмечает немецкий телеканал. Свой вклад в этот процесс должны внести, например, потребители, сэкономившие порядка €100 миллиардов из-за отменившихся поездок и вынужденного отказа от посещений ресторанов, подсчитали исследователи. По крайней мере часть этих нереализованных средств может быть направлена в сферу потребления в 2021 году, что поддержит восстановление экономики.

Однако экономисты также сходятся во мнении относительно того, что зима будет для экономики трудной. Из-за частичного локдауна, действующего с ноября, и ужесточения ограничительных мер, которые продлятся по меньше мере до 10 января, экономика может снова пойти на спад. Эксперты прогнозируют, что только в текущем квартале он составит в Германии 1,7%, заключает немецкий телеканал N-TV.