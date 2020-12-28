От умной техники до суперфудов: новогодние подарки для всей семьи

28.12.2020, 14:52, Разное

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Умный чайник Mi Smart Kettle Pro от Xiaomi

Умный чайник Mi Smart Kettle Pro – просто находка для семейного чаепития. Благодаря функции интеллектуального контроля температуры, которая активируется с помощью смартфона в приложении Mi Home, можно задать необходимую температуру нагрева и заваривать различные виды и сорта чая, максимально сохраняя их вкусовые и полезные свойства. Чайник получил стильный дизайн и HD-экран, который отображает температуру в реальном времени.

Кофемашина CM6 MilkPerfection от Miele

Miele пополнили линейку кофемашин новой серией CM6 MilkPerfection, приборам которой нет равных в приготовлении кофейных напитков с молоком. У кофемашин интуитивно понятное управление – с подключением к приложению [email protected], упрощенная система очистки и другие преимущества. В комплект некоторых моделей входит стеклянная емкость для молока, каждая кофемашина оснащена съемным заварным механизмом, который легко вынуть из прибора и промыть под струей воды.

Коллекция кофе от Starbucks

Если зимние праздники в вашей семье, как и у многих, ассоциируются с запахом новогодних напитков Starbucks, специально для вас Nestle и Starbucks представили праздничную коллекцию кофе. Starbucks Holiday Blend – особенный бленд, который отличает многогранный вкус со сладкими оттенками и травяными, кленовыми нотками. Бленд представлен в формате зерен и капсул для кофемашин Nesspresso. Еще одна новинка – Starbucks Toffee Nut Latte, вдохновленный орехово-ирисным латте, – теперь в капсулах для кофемашин Nescafe Dolce Gusto. Новинки доступны в магазинах и для заказа онлайн.

Сладкие наборы от Ribambelle

Кондитеры сети семейных ресторанов Ribambelle создали сладкие подарки, которые порадуют и детей, и взрослых. Фисташковый рулет, “Павлова” с мандаринами, торт “Новогодний город”, наборы пряников и капкейков – этими и другими сладостями можно эффектно украсить стол для главного семейного праздника.

Кофемашины Genio S от Nescafe Dolce Gusto

Три модели новой линейки капсульных кофемашин Genio S – Genio S, Genio S Plus и Genio S Touch – объединены идеей создания напитка по индивидуальному рецепту в считанные секунды. Кофемашины учитывают и подстраиваются под персональные предпочтения, способны приготовить более 20 разновидностей кофе и напитков — от классических эспрессо и капучино до необычных флэт уайт или горячего шоколада.

Пылесос PVC 1834 Silent от Polaris

В преддверии праздников качественно и, что немаловажно, быстро навести в доме порядок поможет пылесос Polaris PVC 1834 Silent. Можно устроить уборку рано утром или поздно ночью, когда вся семья отдыхает, ведь прибор работает в 4 раза тише стандартных моделей, а циклонная камера легко очищается от пыли и мусора. Пылесос оснащен гибким армированным шлангом с эргономичной ручкой и несколькими видами насадок – для пола и ковра, для проемов и мебели.

Мобильная кофеварка от Audi

Выпить вкусный и горячий кофе, стоя в пробке, не составит труда – с новой мобильной капсульной кофеваркой от Audi. На приготовление эспрессо уйдет около 2,5 минут, кофеварка подойдет для всех автомобилей с розеткой 12 В. В комплекте, помимо кофеварки Espresso Mobil, идут 2 чашки для эспрессо, чехол для хранения, салфетка и щетка для очистки, а также мусорный контейнер.

Подарочные наборы от Matcha Forest

Некоторое время назад сооснователь японского бистро J’PAN и блогер Елена Кожина запустила собственный бренд Matcha Forest, в котором собраны лучшие селекции японского чая матча, десерты и атрибуты для чайной церемонии. В преддверии зимних праздников марка представила наборы, куда вошли суперфуды и не только, – например, набор из чая матча с коллагеном и матча с хлореллой, новогодние шоколадные шары с матча и ягодами, коробка с новыми сортами матча чая, гречишного чая, хлореллы, матча-шейкером, ложечкой тясяку и новогодней ложечкой.

Портативная колонка Emberton от Marshall

Слушать новогодние песни дома или на улице – с портативной колонкой Emberton от Marshall возможен любой вариант. Технология True Stereophonic создает всенаправленное звучание так, чтобы его можно было ощутить в полной мере с любой стороны. Emberton отличается защитой от воды по стандарту IPX7 и запасом аккумулятора на 20+ часов, что немаловажно во время затяжных вечеринок, длительных прогулок или пикников.