Анна Седокова рассказала, как похудела после рождения третьего ребенка

28.12.2020, 14:44, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Анна Седокова пояснила подписчикам в микроблоге Instagram, как ей удалось вернуться в прежнюю форму после рождения третьего ребенка. Певица призналась, что она уже начала себя принимать такой и не хотела возвращаться в зал, отдавая предпочтение жареным блюдам, фастфуду и еде ночью.

По словам артистки, она «ела безотказно» и очень расстраивалась, когда видела отражение в зеркале. В какой-то момент Анна Седокова решила взять себя в руки и похудела на 4 килограмма. Это половина цели певицы, так как она хочет вернуть свое спортивное тело и знает, что это вполне реально. Она осознала: организм – не мусорка, в которую нужно кидать все, что осталось на столе. Поэтому когда сейчас знаменитость слышит урчание живота, она в восторге. Ее тело научилось подавать сигналы, когда организм проголодался. Теперь артистка не заедает стресс, а выжидает момент и слушает себя.

При этом Анна Седокова ненавидит диеты, так как всегда стремится нарушить запрет. Идеальным вариантом для нее является интервальное питание, когда есть можно все, но в определенное время. Кроме этого, знаменитость приучила себя заказывать домой только полезную еду и не заниматься самообманом, что «вкусненький пирожок – это детям». Хорошим стимулом для нее также является пример супруга Яниса Тимма. У баскетболиста своя собственная система питания и большой список продуктов, в которых он ежедневно себе отказывает ради спорта. От ночных приемов пищи певица отказалась, так как у нее нет компаньона, который ее в этом поддержит.