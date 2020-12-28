Минобороны Украины раскрыло правду об армейской службе Зеленского

28.12.2020, 14:44, Разное

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Украинское Минобороны рассказало правду о службе Владимира Зеленского в армии. В стране все так же продолжается конфронтация всех ветвей власти и общественности, из-за чего систематически появляются взаимные компроматы и обвинения.

Спорный спич президента

Не так давно президент Украины заявил о готовности всего народа мобилизироваться в случае войны. При этом гипотетическим агрессором он традиционно назвал Российскую Федерацию. Однако подобные пылкие высказывания пришлись не по нраву руководству главного военного ведомства государства, посчитавшего необходимым высказать свое мнение по данному поводу. В комментарии представители Министерства обороны заявили о неготовности украинцев к ведению широкомасштабной войны. За действующего главу государства заступился первый президент страны Леонид Кравчук, охарактеризовав его спич как патриотичный. Однако на этом противостояние Генштаба ВВС Украины со своим же Верховным Главнокомандующим не закончилось.

Служил ли Владимир Зеленский?

Сейчас в Сети появилось новое заявление Минобороны, в нем народ страны информируют о том, где и при каких обстоятельствах Владимир Зеленский проходил военную службы. Следует отметить, ранее в СМИ и соцсетях неоднократно можно было встретить самую разную информацию об этом. Нередко нынешнего главу государства обвиняли в том, что он уклонялся от призыва и в армии не служил ни дня. Как оказалось, Зеленского действительно так и не удалось призвать в вооруженные силы Украины. На воинском учете он состоит с 2008 года, причем его военно-учётную специальность Минобороны называет как делопроизводитель. Это означает, что в случае реального прохождения службы нынешнему президенту не пришлось бы столкнуться с тяготами солдатской жизни и он занимался бы, по сути, офисной работой. Однако и этого он смог избежать, каждый раз игнорируя повестки, присылаемые военкоматом в Кривой Рог, где Владимир Зеленский так и оставался официально прописан. Комик и бизнесмен не являлся на призывные пункты, в том числе и в 2014 году, после начала военных действий на востоке Украины.

Уклонист во главе армии

Сейчас же, как президент независимого государства и Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, Зеленский вправе отдавать приказы всем военнослужащим государства, невзирая на их звание. Стоит отметить, во время визита на Донбасс служащие встретили его недружелюбно. После на эту тему высказалось множество как политиков, так и волонтеров, их комментарии порой были оскорбительны для лидера страны. Однако данная тема до сих пор вызывает в Украине горячие споры, нередко подпитываемые действующими и бывшими депутатами из лагеря оппонентов Зеленского.