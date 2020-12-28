Распространенное токсическое вещество, увеличивает риск смерти от гриппа, пневмонии и COVID-19

28.12.2020, 14:40, Разное

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Кадмий – опасный для здоровья металл. Он содержится в существенных дозах в сигаретах. В организм некурящих людей он может попадать с продуктами питания (злаками, рисом, животными субпродуктами, морепродуктами). Ранее исследования показывали, что даже в концентрациях, которые считаются низкими, кадмий может снижать защитные силы дыхательной системы.

«К сожалению, человеческому организму выводить кадмий сложнее, чем другие токсические металлы. И его присутствие во многих пищевых продуктов утверждает о том, что существует критическая необходимость уменьшить загрязнение почвы, воды и воздуха», – сказал ведущий автор исследования Говард Ху (Howard Hu), профессор Медицинского университета Южной Калифорнии.

Группа американских исследователей ставила цель выявить факторы риска, которые увеличивают риск осложнений и смерти от COVID-19. Однако в первые месяцы пандемии обстоятельства не позволяли провести определение уровня кадмия в крови или моче большого количества больных коронавирусной инфекцией. Данных об инфицированных коронавирусом не хватало. Поэтому авторы нового исследования решили проанализировать связь уровня кадмия в организме с тяжестью течения других болезней – гриппа и пневмонии.

В новом исследовании ученые обработали данные о 16 тысячах человек. У каждого из них был проверен уровень кадмия либо в крови, либо в моче. Авторы сопоставили эти данные с тем, как участники исследования переносили грипп и пневмонию. Помимо концентраций кадмия, ученые учитывали другие факторы риска тяжелого течения простудных заболевания – возраст, массу тела, наличие гипертонии и высокий уровень «вредного холестерина» в крови.

Рассчеты показали, что у людей из группы с наиболее высоким уровнем кадмия в организме риск смерти от гриппа на 15% выше, чем у тех, у кого он наиболее низок. Среди курильщиков эта разница в рисках была еще выше – 27%.

Ученые предполагают, что тяжесть течения COVID-19 и других респираторных инфекций. Они считают, что пандемия – важная причина для курильщиков бросить курить. Они отмечают, что многие данные свидетельствуют о том, что курильщики чаще умирают от COVID-19. Как отказ от курения, так и снижение уровня загрязнения окружающей среды кадмием – актуальные меры профилактики, которые могут оказаться важными и во время последующих пандемий, если такие случатся.