Что подарить мужчине на Новый год? Пять идей от звезды “Танцев со звездами”

28.12.2020, 14:36, Новости дня

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Победительница пятого сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Илона Гвоздева 27 декабря поделилась идеями новогодних подарков для мужчин, составив список из пяти пунктов.

По мнению Гвоздевой, идеальным подарком на Новый год для любого мужчины являются мужские аксессуары.

“Часы, браслеты, кольца, подвески – это всегда очень красиво смотрится, добавляет харизмы, и выражает личность”, – считает Гвоздева.

Для мужчин-автолюбителей хореограф советует приобрести в качестве подарка сертификат по уходу за машиной.

“Если он любит шопинг, не прогадаете с сертификатом в его любимый магазин”, – озвучила она еще одну альтернативу.

Для любителей спортивных квестов Гвоздева советует подобрать сертификат на прыжок с парашютом или подводное плавание, а для романтиков, по словам хореографа, в качестве подарка уместным будет приглашение на романтическую фотосессию или приватный танец в собственном исполнении.

“Моему супругу очень легко угодить с подарками. Он абсолютно непривередливый и всегда всему рад. Подарок начинаю подбирать за месяц до праздника и всегда спрашиваю в лоб”, – подытожила Гвоздева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

Гвоздева замужем за украинским предпринимателем Иваном Хомячуком. Пара воспитывает дочь Валерию (2015) и сына Доминика (2020).