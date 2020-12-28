Под Минском появится аналог горы Рашмор с изображением всех президентов Белоруссии

28.12.2020, 14:31, Разное

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Министерство культуры Белоруссии представило проект монумента в виде высеченных в скале лиц всех президентов республики. По плану арт-объект будет располагаться под Минском в одном из районных утёсов, а сам монумент станет местом притяжения туристов и зоной отдыха для путешественников.

После окончания новогодних праздников начнутся работы по воссозданию пластики лица первого, второго, третьего, четвёртого, пятого и шестого президента Белоруссии на левом краю каменной стены, для этой работы были наняты лучшие скульпторы из Польши и Литвы. Сам Александр Лукашенко заявил, что уже отдал свои мерки лица и, на всякий случай, своего младшего сына.

Помимо каменного монумента, который организаторы в шутку назвал «Беларашмор», также в центре Минска будет установлена 20-метровая золотая статуя нынешнего президента, заказанная на одном из туркменских промышленных заводов по изготовлению золотых памятников.

Ранее утёс назывался Высотой 1984, после завершения работ он будет переименован в Пик Демократии.