 

Под Минском появится аналог горы Рашмор с изображением всех президентов Белоруссии

28.12.2020, 14:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство культуры Белоруссии представило проект монумента в виде высеченных в скале лиц всех президентов республики. По плану арт-объект будет располагаться под Минском в одном из районных утёсов, а сам монумент станет местом притяжения туристов и зоной отдыха для путешественников.

После окончания новогодних праздников начнутся работы по воссозданию пластики лица первого, второго, третьего, четвёртого, пятого и шестого президента Белоруссии на левом краю каменной стены, для этой работы были наняты лучшие скульпторы из Польши и Литвы. Сам Александр Лукашенко заявил, что уже отдал свои мерки лица и, на всякий случай, своего младшего сына.

Помимо каменного монумента, который организаторы в шутку назвал «Беларашмор», также в центре Минска будет установлена 20-метровая золотая статуя нынешнего президента, заказанная на одном из туркменских промышленных заводов по изготовлению золотых памятников.

Ранее утёс назывался Высотой 1984, после завершения работ он будет переименован в Пик Демократии. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / В России зафиксирован рекорд по числу погибших от коронавируса

09.09 / «Доктор, как хорошо, что вы появились»

02.09 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 02.09.2020

26.12 / Ведущий «Жди меня» сообщил, что Татьяна Арнтгольц ждет первенца

03.08 / Скандалы: Выстраданное счастье Сергея Зуева

19.12 / В 2021 году готовится к выходу по-настоящему новый, но дорогой тип смартфона LG Rollable

10.09 / Зачем толстеньким мини? – Личное мнение

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

20.10 / Власти Москвы потратят 155 млн рублей на систему слежки за пассажирами с помощью телефонов

06.09 / Ученые рассказали о смертельной опасности считающегося безобидным блюда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска