 

Президенты РФ и Финляндии обсудили контроль над вооружениями

28.12.2020, 14:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили по телефону отношения сверхдержав, контроль над вооружениями, а также коронавирус и ситуацию на Украине, информирует канцелярия финского главы.

«Президенты подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, а также отношения сверхдержав и контроль над вооружениями», – говорится в сообщении канцелярии. По данным канцелярии, среди тем беседы лидеров были также ситуация в Белоруссии и на Украине, передает РИА «Новости».

Главы государств также обменялись новогодними поздравлениями, в том числе в свете 100-летия установления дипломатических отношений между странами.

Ранее Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что РФ готова делиться со всеми своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины.



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