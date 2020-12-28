Президенты РФ и Финляндии обсудили контроль над вооружениями
28.12.2020, 14:30,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте обсудили по телефону отношения сверхдержав, контроль над вооружениями, а также коронавирус и ситуацию на Украине, информирует канцелярия финского главы.
«Президенты подробно обсудили ситуацию с коронавирусом, а также отношения сверхдержав и контроль над вооружениями», – говорится в сообщении канцелярии. По данным канцелярии, среди тем беседы лидеров были также ситуация в Белоруссии и на Украине, передает РИА «Новости».
Главы государств также обменялись новогодними поздравлениями, в том числе в свете 100-летия установления дипломатических отношений между странами.
Ранее Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что РФ готова делиться со всеми своим опытом по борьбе с коронавирусом, включая вакцины.
Смотреть комментарии → Комментариев нет