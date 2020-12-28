Медики рассказали о состоянии Фрейндлих

28.12.2020, 14:30, Новости дня

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Госпитализированная с коронавирусом Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

«Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное», – передает слова представительницы медучреждения РИА «Новости».

«До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по «скорой», она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», – добавила собеседница агентства.

Больница обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии.

Ранее сообщалось, что Фрейндлих и ее дочь госпитализированы с коронавирусом.