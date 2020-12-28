«Британский» штамм COVID-19 выявили на границе Финляндии с Россией

28.12.2020, 14:30, Новости дня

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В Финляндии в районе Кюменлааксо, что на границе с Выборгом, выявлены случаи заболевания штаммом коронавируса, мутировавшим в Великобритании, сообщили финские СМИ.

Первый носитель «британского» штамма коронавируса был выявлен во время католического Рождества. Заболевший прибыл из Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой Kouvolan Sanomat.

Медицинская служба района Кюменлааксо начала отслеживание цепочек заражения для предотвращения распространения нового штамма COVID-19. Отмечается, что ведомство здравоохранения и социального благополучия Финляндии попросило всех, кто приехал в Финляндию 7 декабря и позднее, пройти тест на коронавирус. Это относится даже к тем, кто уже сдавал тесты после возвращения из-за границы. С начала пандемии коронавируса в стране выявлено 35 137 случаев заболевания, из них 546 летальные.

Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.

Между тем в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.