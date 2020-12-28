Мнение: «Портрет Растрелли» больше не Растрелли

28.12.2020, 14:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Главной иконографической сенсацией декабря является переатрибуция знаменитого портрета архитектора Растрелли в изображение совершенно постороннего человека.

Прежняя атрибуция: художник Лукас Конрад Пфанцельдт. Портрет Франческо Бартоломео Растрелли. 1732—1740-е гг. Эрмитаж



(Не особо хотела писать об этом, но мне столько человек кинули это в личные сообщения, что я решила как-то остановить этот поток, продемонстрировав свою осведомленность).

Сообщил об этом исследователь Сергей Алексеев, доказавший, что моделью портрета послужил тоже архитектор, но другой — Фердинандо Фуга (1699 – 1782), спроектировавший великий барочный фасад базилики Санта Мария Маджоре. И автором потрета был совсем не скромный копиист Пфанцельт, а какая-то более серьезная фигура итальянского искусства – Джузеппе Бонито или Гаспаре Траверси. (via Андрей Чекмарев)

Ключевых доводов два:

а) на груди у персонажа папский орден Христа, которым Растрелли не обладал

б) ранняя гравюра с изображением Фуги и подписанным именем, сделанная с данной картины.

Таким образом, легким мановением руки Эрмитажное собрание лишилось портрета строителя своего главного здания.

Любопытствующим рекомендую прослушать доклад целиком.

Фрагмент с докладом (на вк, 13 минут).

Целиком вся конференция "Чтения памяти В.Ф. Левинсона-Лессинга (1893-1972) в Эрмитажном театре: часть 1"

Смотреть с 01:08

Однако для нас остается актуальным еще портрет Растрелли кисти Ротари (ГРМ), слава богу.