 

Спрогнозирован рост зарплат россиян в 2021 году

28.12.2020, 13:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аналитики одного из популярных онлайн-сервисов по поиску работы провели исследование среди граждан, чтобы выяснить, чего они ожидают от работы в ближайшее время. Выяснилось, что большинство сотрудников надеются на рост зарплат в 2021 году.

Среди более полутора тысяч участников опроса более половины (59%) хотели бы, в первую очередь – повышения доходов. Ещё 36% респондентов хотели бы стабильности, а другие 29% – карьерного роста. Среди самых популярных ответов также были адекватное руководство (26%), интересные задачи (25) и улучшение условий труда (17%).

Однако специалисты Центра стратегических разработок выяснили, что терять в деньгах не хотят и работодатели, у которых из-за кризиса падает прибыль и увеличиваются расходы. В своем исследовании эксперты отметили, что ради этого владельцы компаний готовы сократить зарплаты сотрудникам на 11%.

Но есть и противоположное мнение. Член президиума “Опоры России”, предприниматель Юрий Савелов считает, что рост зарплат в 2021 году всё же произойдет. Бизнесмен пояснил, что в настоящее время на рынке труда наблюдается дефицит кадров, поскольку из-за пандемии коронавируса многие люди бросили работу в крупных городах и уехали на малую родину, в том числе – мигранты. По словам Савелова, сейчас работодателям не хватает, в частности, – строителей, водителей и работников складов.

Эксперт прогнозирует, что в следующем году возможно продолжение роста безработицы, однако тех, кто останется на своих местах, ждет повышение зарплаты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Ирина Шейк стала лицом “золотого” аромата

07.07 / «Если ты правильно лечишь пациента, это убеждает Всевышнего не торопиться»

13.07 / Личное: Перед такими не извиняются

19.08 / Опубликован ТОП-5 лучших игровых ноутбуков в 2020 году

05.11 / Мнение: О кануне гражданской войны в Америке

14.10 / Мнение: Падение экспорта

04.08 / Мнение: Американская выставка в СССР, налог на роботов и рейтинг по расчленениям

25.11 / Найдена капсула, с помощью которой инопланетяне занесли на Землю жизнь

29.06 / Диетологи рассказали, что универсальной диеты не существует

17.11 / Коронавирус в России за сутки сразил 22,4 тысячи человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска