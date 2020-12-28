Песков о личной жизни Путина: Никакой завесы тайны нет

28.12.2020, 13:54, Разное

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Официальный представитель Кремля отметил, что никакой завесы тайны не существует. Все прекрасно знают, где живет и работает Владимир Путин. О своих родственниках – дочерях и внуках – президент предпочитает не распространяться из соображений безопасности.

Песков рассказал РИА Новости, что информационные вбросы о семье Путина периодически появляются. Несмотря на это лидер не планирует менять стиль своей работы. Президент рассчитывает, что россияне с пониманием будут относиться к его личному пространству.

Ранее некоторые СМИ написали о якобы внебрачной дочери Владимира Путина от предпринимательницы Светланы Кривоногих. Авторы материала утверждают, что девушка очень похожа на российского президента. В Кремле позднее опровергли эту информацию.

Известно, что у Владимира Путина есть две взрослые дочери – Мария и Катерина. В недавней беседе с журналистами глава страны впервые рассказал о своих внуках. Президенту нравится играть с ними, но, к сожалению, времени на это не хватает. Родственники иногда звонят ему в Кремль.