 

Sony Xperia 1 III получит боковой дактилоскоп, Snapdragon 888, яркий дисплей и IP68 Sony

28.12.2020, 13:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый флагманский смартфон готовит к выходу на рынок компания Sony. Xperia 1 III получит Snapdragon 888, яркий дисплей и IP68, однако дактилоскоп в устройстве буде расположен на боковой грани.
В начале текущего месяца на очередном мероприятии Qualcomm представила новое 888-е поколение мобильной платформы Snapdragon. В ходе презентации рядом производителей смартфонов было заявлено о пионерах в применении новейшего процессора на своих устройствах. В их число вошел и ветеран индустрии, японская корпорация Sony. Xperia 1 III, работу над которым ее инженеры уже закончили, согласно планам руководства, представят уже в начале 2021 года.

Информация о девайсе обнародована на сайте Slashleaks. Кроме мощного и производительного чипсета, Sony Xperia 1 III получит модуль оперативной памяти на 8 – 12 гигабайт. Флэш-накопитель для хранения любого вида файлов в аппарате будет 256-гигабайтным. В оснащение гаджета производитель включил также модем для работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K выполнили по технологии OLED, кроме того, он поддерживает расширенный динамический диапазон. Как утверждают инсайдеры, предоставившие информацию ресурсу, яркость экрана новой модели выше на 15%, чем у предыдущего поколения.

Также Sony Xperia 1 III защищен по стандарту IP68, а это значит, что ему не страшны пыль и влага. Блок основной камеры состоит из трех объективов по 12 миллионов пикселей с датчиком глубины. Единственным спорным моментом, по мнению техноблогеров, в новинке будет расположение сканера отпечатков пальцев для идентификации пользователя. В то время как конкуренты давно перешли на применение подэкранного дактилоскопа, в разрабатываемом гаджете он по прежнему будет находится на его боковой грани. При этом стоимость смартфона составит порядка 1,2 тысячи долларов США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Загадочное самоубийство конспиролога Дэнни Казоларо и тайная группа «Осьминог»

25.09 / Мнение: Разборка БПК “Керчь”

11.09 / Переболевшие коронавирусом могут страдать от нарушений сна и памяти годами

05.12 / Борис Корчевников растрогал поклонников снимком 18-летней давности

02.10 / Настасья Самбурская призналась в проблемах с клептоманией

19.11 / Текила может исчезнуть с российских рынков

12.11 / Самая богатая русская женщина в мире продает свои акции из-за долгов

02.11 / Эшли Симпсон родила третьего ребенка

24.09 / Названы недостатки и преимущества вакцин от коронавируса

03.12 / Роскачество проверило качество мобильные приложения для заказа такси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска