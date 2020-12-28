Sony Xperia 1 III получит боковой дактилоскоп, Snapdragon 888, яркий дисплей и IP68 Sony

28.12.2020, 13:52, Разное

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Новый флагманский смартфон готовит к выходу на рынок компания Sony. Xperia 1 III получит Snapdragon 888, яркий дисплей и IP68, однако дактилоскоп в устройстве буде расположен на боковой грани.

В начале текущего месяца на очередном мероприятии Qualcomm представила новое 888-е поколение мобильной платформы Snapdragon. В ходе презентации рядом производителей смартфонов было заявлено о пионерах в применении новейшего процессора на своих устройствах. В их число вошел и ветеран индустрии, японская корпорация Sony. Xperia 1 III, работу над которым ее инженеры уже закончили, согласно планам руководства, представят уже в начале 2021 года.

Информация о девайсе обнародована на сайте Slashleaks. Кроме мощного и производительного чипсета, Sony Xperia 1 III получит модуль оперативной памяти на 8 – 12 гигабайт. Флэш-накопитель для хранения любого вида файлов в аппарате будет 256-гигабайтным. В оснащение гаджета производитель включил также модем для работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K выполнили по технологии OLED, кроме того, он поддерживает расширенный динамический диапазон. Как утверждают инсайдеры, предоставившие информацию ресурсу, яркость экрана новой модели выше на 15%, чем у предыдущего поколения.

Также Sony Xperia 1 III защищен по стандарту IP68, а это значит, что ему не страшны пыль и влага. Блок основной камеры состоит из трех объективов по 12 миллионов пикселей с датчиком глубины. Единственным спорным моментом, по мнению техноблогеров, в новинке будет расположение сканера отпечатков пальцев для идентификации пользователя. В то время как конкуренты давно перешли на применение подэкранного дактилоскопа, в разрабатываемом гаджете он по прежнему будет находится на его боковой грани. При этом стоимость смартфона составит порядка 1,2 тысячи долларов США.