 

Василиса Володина призвала подписчиков встречать Новый год в “костюме зебры”

28.12.2020, 13:52, Разное
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Астролог Василиса Володина в своем микроблоге Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, в чем нужно встречать новый 2021 год. Главный девиз праздника – «Удобно, но строго с виду». Кроме этого, соведущая «Давай поженимся!» пошутила, что идеальным по сочетанию цветов станет костюм зебры.
Наступающий год пройдет под покровительством Сатурна, поэтому в нем будут преобладать строгость, четкие линии и дисциплина. Василиса Володина порекомендовала фолловерам в праздничную ночь отдать предпочтение темным нарядам в деловом стиле. Лучше всего подойдут черные, белые или прозрачные вещи. Кроме этого, астролог советует подобрать такой образ, который можно будет потом использовать в повседневной жизни, а не «повесить до лучших времен в шкаф».

Василиса Володина пошутила, что под ее описание идеального наряда отлично подходит костюм зебры, а потому нужно срочно бежать в торговые центры, чтобы его купить. При этом астролог призвала не придавать огромного значения одежде в новогоднюю ночь, так как главное – это позитивный настрой, а не точное выполнение рекомендаций всех экспертов в мире. Как заявила ведущая «Давай поженимся!», неважно, каким цветом будет блузка, которую «пачкают под бой курантов майонезом».



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