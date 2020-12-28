Заболевший COVID-19 Борис Грачевский показал фото из больничной палаты

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28.12.2020, 13:52, Разное
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О том, что Борис Грачевский заразился COVID-19, стало известно несколько дней назад. Сначала худрук «Ералаша» лечился дома, однако позже врачи приняли решение о его госпитализации.
Борис Грачевский опубликовал в Instagram селфи, сделанное в больничной палате. Даже в кислородной маске создатель детского киножурнала улыбается и излучает оптимизм. Поклонники пожелали 71-летнему артисту скорейшего выздоровления. Поэтесса Сола Монова написала, чтобы ее коллега держался, так как «вирус боится юмора». К ее пожеланиям присоединились Ольга Кабо, Сергей Сафронов и Юлия Берета.

По словам Бориса Грачевского, врачи делают все возможное, чтобы облегчить его состояние. Он лежал под капельницами и в кислородной маске. Художественный руководитель «Ералаша» отметил, что персонал тщательно следит за его здоровьем.

В середине весны молодая супруга подарила Борису Грачевскому сына, которого назвали Филиппом. Всего у него четверо детей, которые родились в трех разных браках.



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