Скандалы: Перевал Миллера

28.12.2020, 13:50, Разное

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Спустя 20 лет глава «Газпрома» может уйти

Отставку председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру пророчат чуть ли не ежегодно, но в этот раз всё, похоже, серьёзно: 2020 год стал для «Газпрома» действительно неудачным, на этом фоне идут обсуждения возможных преемников. Если в падении мировых цен на нефть и газ можно обвинить коронавирус, а в препятствовании строительству «Северного потока – 2» – американцев, то в остальном «Газпрому», кроме себя, винить некого.

По данным «Октагона», в конце года должна была состояться встреча президента РФ Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера. Ей предшествовал визит президента в Тобольск (Тюменская область) на объект СИБУРа. Инсайдеры в правительстве Тюменской области сообщали о том, что вопрос о смене главы монополии мог быть в неафишируемой части президентской повестки, так как среди возможных сменщиков Миллера называют главу СИБУРа Дмитрия Конова.

Итоги обсуждения могли бы стать известны в последние дни декабря – на личной встрече Миллера и Путина, но её перенесли на январь. Это может означать, что кандидатура преемника Миллера до сих пор не определена.

Без поддержки: иных уж нет, а те далече

Алексей Миллер стал председателем правления «Газпрома» в 2001 году, и с тех пор его окружала преданная команда. Однако с прошлого года он начал терять опору в лице своих ближайших приспешников. В феврале 2019 года с поста заместителя Миллера ушли Валерий Голубев и Александр Медведев. Первый курировал внутренний рынок, второй отвечал за экспортные поставки.

В апреле компанию покинули Андрей Круглов, ответственный за финансовую работу корпорации, и Кирилл Селезнёв – глава «Газпром межрегионгаз». Тогда же вопрос газификации, за который отвечал «Газпром межрегионгаз», отошёл другой компании холдинга – «Газпром инвест».

В феврале 2020 года правление осталось без Елены Васильевой, главного бухгалтера «Газпрома». Она знакома с Миллером с середины 90-х годов, работала с ним в Морском порту Санкт-Петербурга и «Балтийской трубопроводной системе». Вместе с Васильевой ушёл и Михаил Середа, заместитель председателя аппарата правления «Газпрома», его должность упразднили. Миллер фактически остался один среди обновлённого топ-менеджмента компании. На фоне смены команды в СМИ и телеграм-каналах участились случаи слива внутренних документов, к которым имели доступ ключевые руководители. ВЧК-ОГПУ со ссылкой на свои источники сообщил, что Миллер поручил службе корпоративной защиты найти канал утечки: «По словам собеседника, в “Газпроме” считают, что утечка идет именно от кого-то из «топов», который действует вместе с интересантами смены главы “Газпрома”».

Чистый минус по всем фронтам

Уходящий год оказался провальным для «Газпрома», компания отчиталась о чистом убытке за девять месяцев в 202,2 млрд рублей. В прошлом году за тот же период она заработала 1,1 трлн рублей.

За январь – сентябрь «Газпром» продал газа на 4,3 трлн рублей. Это на 24,5 процента меньше, чем за девять месяцев 2019 года.

Объём проданного газа снизился на 9,5 процента. Главная причина спада продаж – коронакризис и его последствия: резко упали цены на природный газ, снизился спрос на фоне остановки бизнеса.

Европа снизила закупку почти на 40 процентов по итогам трёх кварталов. В первые месяцы пандемии европейские страны сделали ставку на возобновляемые источники энергии, доля которой в энергетике отдельных государств (Германия, Нидерланды) перевалила за 50 процентов. По мнению экспертов, ситуация выровняется в четвёртом квартале 2020 года и начале 2021-го, когда Европа начнёт замерзать и будет вынуждена закупать российский газ для обогрева и промпроизводства.

Падение спроса и, как следствие, убытки «Газпрома» на европейском рынке – исключительно результат коронавируса, уверен директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Эксперт считает, что после преодоления угрозы пандемии спрос восстановится:

Чистая выручка от реализации газа в страны бывшего СССР упала на 21 процент. Примерно на столько же сократился объём поставок. Меньше пострадал внутренний рынок: от продаж газа в России «Газпром» выручил на 6,5 процента меньше, чем годом ранее, сократив объём продаж на 7,2 процента. Снижение объясняется режимом самоизоляции в апреле – мае и приостановкой или сокращением производства.

Руководство решило уменьшить капитальные вложения на 19 процентов относительно показателей 2019 года. При этом критику и недоумение акционеров и экспертов вызвало сообщение о том, что по итогам трёх кварталов 2020 года топ-менеджмент в составе 14 человек выписал себе премии почти в 1 млрд рублей.

Провал «Силы Сибири»

Газопровод-долгострой «Сила Сибири» запущен в конце 2019 года, и первые итоги неутешительные: за девять месяцев 2020 года поставлено 3,06 млрд кубометров газа при запланированных 5 млрд кубометров и минимальных 4,25 млрд кубометров (по принципу «бери или плати»). Очевидно, что за один оставшийся квартал догнать цель по контракту не получится, несмотря на предложение о скидке: КНР покупает газ по 144 доллара за тысячу кубов вместо 188 долларов.

Причин спада продаж много. Это и пандемия, от которой первым пострадал Китай, и запасливость китайцев, которые скупали дешёвую нефть во время обвала цен. Перечисленные причины можно отнести к объективным и не зависящим от «Газпрома», но эксперты говорят о том, что монополист просчитался с проектом изначально. Построив трубу из Сибири в Китай, компания добровольно «подарила» монополию на трубопровод Китаю, который теперь может диктовать России и «Газпрому» свои условия, что и происходит на примере упомянутой скидки. Обсуждаемый вариант диверсификации – построить ещё одну нитку газопровода мощностью 50 млрд кубометров в год через Монголию – недешёвый, его расчётная стоимость составляет 10 млрд долларов.

Другая причина недостаточных поставок газа – слабая база Чаяндинского месторождения из-за неправильно пробурённых скважин. Для исправления ошибки необходимо просчитать и пробурить новые скважины, но это требует времени, технических ресурсов и, главное, капитальных вложений, которые сократили. Если вопрос с поставками не решат полюбовно, возможно проведение расследования и разбирательства по итогам 2020 года. Виноватый заплатит большой штраф.

Впрочем, некоторые эксперты всё же настроены оптимистично. Оценивать экономический эффект пока рано, настаивает аналитик группы компаний «Финам» Иван Семченков:

– В среднесрочной перспективе (один – три года) поставки по «Силе Сибири» будут скромными, при выходе проекта на плановую мощность поставки составят до 20 процентов от всего экспорта в Европу за 2019 год. Также для прогноза важно учесть волатильность цен на газ и премию к текущим ценам.

Близость поставщиков и потребителей газа делают «Силу Сибири» высокомаржинальным проектом по сравнению с СПГ или западными нитками газопровода, считает эксперт. Также он напоминает, что Китай будет драйвером спроса на газ в ближайшее время за счёт прироста регазификационных мощностей.

Вспышки коронавируса

В пандемию приходили тревожные новости о вспышках коронавируса на объектах «Газпрома», иногда – с человеческими жертвами. Это тоже не добавило очков руководителю монополиста. В апреле 2020 года на Чаяндинское месторождение проник коронавирус, подтвердили 87 случаев заболевания. Вспышки зафиксированы и на других месторождениях: Мыльджинском газоконденсатном (Томская область), а также на предприятии «Газпрома» в Малмыжском районе Кировской области, где единоразово подтвердили 30 случаев заболевания. В начале зимы стало известно сразу о двух очагах коронавируса в зоне влияния «Газпрома» – на Ямбургском и Бованенковском месторождениях.

Чисто медицинский вопрос омрачился скандалами, связанными с условиями проживания вахтовиков. Сотрудников, которые приехали строить компрессорную станцию для газопровода «Сила Сибири», отправили на неоплачиваемый 50-дневный карантин. История тёмная: рабочих наняла организация, которая связана с «Газпромом» цепочкой подрядов. При этом вахтовики жаловались на невыплату зарплаты и угрозы со стороны руководства выслать особенно активных в тайгу добираться до цивилизации самостоятельно.

Проигранный полякам суд

В декабре Апелляционный суд Стокгольма отклонил жалобу «Газпрома» на решение арбитража о цене газа, поставляемого в Польшу по Ямальскому контракту. Ранее по решению суда «Газпром» был вынужден заплатить польской PGNiG 1,5 млрд долларов – столько за период с 2014 по 2020 год Польша переплатила России. Это не первое решение, вынесенное в пользу PGNiG. В 2018 году суд признал за поляками право пересмотреть ценовые механизмы контракта 1996 года. Срок действия договора поставки истекает в 2022 году, и продлевать его PGNiG не собирается. В Польше построили перевалочную базу СПГ-терминалов. СПГ импортируют из Катара, Норвегии и США.

Известно о предложениях «Газпрома» польской стороне подписать транзитный договор на новых условиях, по которым российская компания погасила бы задолженность постепенно, уменьшая сумму счетов. Однако Польшу это не устроило категорически.

Аналитики, опрошенные «Октагоном», сходятся во мнении, что СПГ не выдавит «Газпром» с европейского рынка. Как говорит Василий Танурков, СПГ (в первую очередь катарский) в определённые периоды времени может влиять на цены и объёмы закупок российского газа в Европе, но это ненадолго.

– В долгосрочной перспективе преимущества в издержках добычи и транспортировке российского газа всё равно обеспечат сохранение высокой доли европейского рынка за российским газом. Политические моменты могут привести к некоторому, не катастрофическому, сокращению этой доли, – отмечает он.

Красный свет для Nord Stream 2

Неудачи преследуют и российско-немецкий проект «Северный поток – 2», в 2020 году команда Миллера проиграла и в этом направлении. Год компания не может доделать небольшой участок в 165 километров по морскому дну, хотя ещё в конце 2019 года Россия получила разрешение Датского энергетического агентства на строительство в территориальных водах Дании. Но в 2020 году «дочке» «Газпрома» Nord Stream 2 помешало всё, что только могло.

Во-первых, США объявили войну проекту. Намерения самые «благие» – не допустить гегемонии России на европейском энергетическом рынке. Палата представителей конгресса и сенат США несколько раз вводили и ужесточали санкции против международных компаний, задействованных в проекте.

Во-вторых, именно сейчас в ЕС приняли газовую директиву, распространяющуюся на все газовые проекты, завершённые после 23 мая 2019 года. Если следовать директиве, «Газпром» обязан использовать не более половины мощностей собственного газопровода. Камнем преткновения стал 12-мильный отрезок пути, примыкающий к берегам Германии. И если «Северный поток» временно освободили от действия директивы, то с «Северным потоком – 2» ясности нет.

В-третьих, подливают масла в огонь всевозможные экологические организации. Несмотря на все разрешения и экспертизы, которые дотошно проводили страны Северной Европы, против проекта выступили многочисленные общественные экообъединения.

Юристы «Газпрома» и Nord Stream 2 работали в этом году больше, чем трубоукладчики. Фактически проект стоимостью 5,8 млрд евро был заморожен на год, только ближе к концу декабря работы возобновились.

Что касается года наступающего, у «Газпрома» и экспертов рынка настроения более радужные. В 2021-м газопровод достроят, уверен Иван Семченков:

– Проект закончен на 95 процентов. В штатном режиме судно-трубоукладчик может устанавливать один километр трубопровода в день. Стройка газопровода может затянуться из-за вынужденного простоя в плохую погоду, но технически проект может быть закончен до конца 2021 года. Главный негативный фактор – это усиление санкционной риторики со стороны США. В то же время ускорение восстановления экономики Европы после пандемии, а также рост спроса на газ и усиление лоббирования проекта «Северный поток – 2» со стороны бизнеса Европы – безусловно, положительные факторы».

Газификация как нерешаемая задача

В 2005 году «Газпром» получил задание от Правительства за 10 лет провести полную газификацию регионов. К 2015 году компания выполнила обещанное на 65 процентов, к сегодняшнему дню Россия газифицирована на 70,1 процента. О полном покрытии уже не говорят – программу будут считать завершённой по достижении 85 процентов к 2030 году. Официальная причина – в огромных территориях и экономической нецелесообразности вести многокилометровую трубу в деревню численностью 10 человек.

Однако есть и другие системные причины. Газификация – это прежде всего социальный проект «Газпрома», напоминает управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Фактор «большой страны» не действует там, где магистральная труба проходит в нескольких километрах от села. Таких населённых пунктов множество: в Иркутской области неподалёку от «Силы Сибири», в Ленинградской области (рядом – нитки «Северного потока») и другие. Сахалин, основу экономики которого составляют нефть и газ, не получает собственных ресурсов и газифицирован всего на 35 процентов.

По мнению Екатерины Косаревой, проблема имеет в том числе регуляторный характер – в России законодательно часть затрат по газификации ложится на плечи потребителей:

– Задача «Газпрома» – довести трубу до границы населённого пункта, где местная администрация должна бы ждать «Газпром» с куском трубы, уже разведённой по домам. Но таких случаев очень мало. Провести газ в дом стоит порядка 100–200 тыс. рублей, для большинства деревенских жителей сумма неподъёмная. К сожалению, случаи аморфного поведения местных властей тоже не редкость: они не строят инфраструктуру даже при наличии желающих.

Проблему последней мили президент России предложил решать непосредственно «Газпрому» летом 2020 года, на это компания просит ещё 2 трлн рублей. Подобная сговорчивость и переориентация на внутренний рынок объясняются внешними неудачами монополиста и попытками сохранить реноме и получить прибыль хотя бы с внутреннего рынка.

– Однако, как показывает практика, успешная газификация не залог процветания. Чечня, которая газифицирована близко к 100 процентам, имеет огромные долги за газ – порядка 13,5 млрд рублей в 2019 году, собрать которые для «Газпрома» – очередная головная боль и почти нерешаемая задача, – говорит Косарева.

«Газпром» в 2020 году провалился по всем фронтам. Многомиллиардные убытки, вызванные коронавирусом и глобальным падением цен на энергоносители, уже кажутся на этом фоне не самым плохим, что случилось с компанией. Ожидание смены топ-менеджмента «Газпрома» сильно как никогда.

Юрий Иванов