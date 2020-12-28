Лукашенко назначил дату всебелорусского народного собрания, которое не провели перед выборами президента

28.12.2020, 13:44, Новости дня

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Александр Лукашенко назначил дату всебелорусского народного собрания. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал “Пул Первого”.

Мероприятие состоится 11–12 февраля 2021 года.

Как говорится на сайте президента Беларуси, сегодня в Минске прошло совещание с участием Лукашенко по подготовке к VI всебелорусскому народному собранию.

По словам Лукашенко, к работе уже приступили республиканский и региональные организационные комитеты, а завтра начинается избрание делегатов.

“Делегатам предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021–2025 годы, оценить те механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства в сложнейших внешних условиях”, – говорится в сообщении.

Всебелорусское народное собрание – это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Обычно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами, однако в 2020 году этого не произошло.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.