Когда ждать максимальных новогодних скидок и сколько продлятся распродажи

28.12.2020, 13:44, Новости дня

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Общего правила для распродаж во всех магазинах нет. Каждая сеть или лавка принимает самостоятельно решение о формате распродаж, размере скидок и длительности их действия.

Магазины обязаны предоставлять клиентам информацию о сроке действия скидок.

Фото: depositphotos.com

Чаще всего распродажи начинаются с 20-х чисел декабря. Ближе к Новому году скидки достигают 50% от первой цены. Большего до 31 декабря, как правило, ждать не приходится. При этом некоторые магазины предлагают акции вроде 1+1=3, 1+1=1, когда можно купить две вещи по цене трех или две по цене одной.

Также могут предлагать дополнительную скидку к ценнику на весь товар или определенные категории. Например, продавать товар еще на 10%, 20% или даже 30% дешевле.

Пик распродаж обычно приходится на вторую неделю января. В отдельных магазинах возможно и дальнейшее падение цен – до конца месяца.

Если вы заинтересованы в определенном товаре, в случае достаточного его количества в магазине можно подождать и максимального падения цены, а если он штучный, рисковать не стоит. Вас могут опередить другие покупатели.

Фото: depositphotos.com

При покупке одежды надеяться на скидки 70% и 90% не всегда правильно. К этому времени может не остаться нужных размеров или вещи уже приобретут неприглядный вид, поскольку к пику распродаж пройдут множество примерок.

Также на распродажах могут появляться устаревшие модели разных групп товаров – то, что не было распродано в прошлые годы. Поэтому даже при низком ценнике не следует терять бдительность и анализировать, нужна ли вам эта вещь на самом деле.

Покупая товар с огромной скидкой в интернет-магазине, сразу уточните все детали, срок годности и правила возврата в случае, если приобретенная вещь по каким-то причинам вам не подойдет.